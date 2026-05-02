Sorteo de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV

Cada vez falta menos para conocer al campeón de la Liga BetPlay I-2026. Recordemos que, por calendario y al ser año de Mundial, en la Asamblea se aprobó que no se hicieran cuadrangulares, sino formato playoffs. Razón por la que los ocho clasificados medirán fuerzas en cuartos de final, donde el equipo que avance será porque se impuso en el marcador global de la llave con partidos de ida y vuelta.

Así las cosas, los millones de aficionados estaban a la expectativa por saber cuándo sería el sorteo de la segunda fase del campeonato local. Finalmente, la Dimayor aclaró todo y dio a conocer la programación de dicho evento, el cual, de seguro, nadie se lo perderá, en especial quienes lograron seguir en carrera por la lucha del anhelado título del primer semestre del fútbol profesional colombiano.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar que el sorteo de los Cuartos de Final de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2026 se realizará este domingo 3 de mayo a la 8:00 P.M.



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"La División Mayor del Fútbol Colombiano se permite informar que el sorteo de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 se realizará este domingo 3 de mayo a la 8:00 P.M. (hora de Colombia). La transmisión en directo será por Win Sports, Win+ Fútbol, en televisión, y en el canal oficial de YouTube de la DIMAYOR. Invitamos a todos a seguir y conocer cómo quedarán conformadas las llaves", sentenció.

Balón oficial de la Liga BetPlay I-2026, del fútbol profesional colombiano Getty Images

Recordemos que el Mundial 2026, que se llevará a cabo en tres países por primera vez en la historia (Estados Unidos, México y Canadá), abrirá el telón el jueves 11 de junio y se cerrará el domingo 19 de julio. Por eso, el rentado local debe culminar sobre la última semana de mayo a más tardar, ya que es una petición que la FIFA les hace con el fin de que los jugadores se unan a sus respectivas selecciones.



¿A qué hora y dónde ver el sorteo de playoffs de la Liga BetPlay I-2026?

Día: domingo 3 de mayo.

Hora: 8:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: WIN Sports y canal de YouTube de Dimayor (https://www.youtube.com/@DIMAYOR_Oficial).

