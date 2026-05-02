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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Sorteo de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV

Sorteo de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV

A través de un comunicado, la Dimayor dio a conocer los detalles, incluido el día, hora y los canales de transmisión, de los playoffs de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de may, 2026
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Trofeo que se le entregará al campeón de la Liga BetPlay I-2026
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Getty Images

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