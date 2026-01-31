Luis Díaz recibió sorpresiva noticia del Bayern Múnich antes de enfrentar al Hamburgo

Publicidad
Este domingo, Bayern Múnich visitará al Hamburgo por la fecha 20 de la Liga de Alemania y el colombiano Luis Díaz es noticia por una sorpresiva decisión de última hora.
El director técnico Vincen Kompany eligió su once titular, dejando por fuera al guajiro, quien deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.
Dicho esto, los bávaros saltarán a la cancha con Neuer, Upamecano, Minjae, Kimmich, Gnabry, Harry Kane, Michael Olise, Davies, Karl, Stanisic y Pavlovic.
Die 𝒆𝒓𝒔𝒕𝒆𝒏 𝑬𝒍𝒇 für #HSVFCB! 📋 pic.twitter.com/jKCikf0d4c— FC Bayern München (@FCBayern) January 31, 2026