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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Rodrigo Contreras 'cogió' de hijo a Nacional; aquí el gol con el que Millonarios abrió el marcador

Rodrigo Contreras 'cogió' de hijo a Nacional; aquí el gol con el que Millonarios abrió el marcador

El delantero 'embajador' no perdonó frente al arco y, solo segundos después del fallo de Alfredo Morelos en el punto blanco; el argentino apareció para poner a Millonarios arriba.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, celebra su gol en la Liga BetPlay I-2026
Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, celebra su gol en la Liga BetPlay I-2026
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