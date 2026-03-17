Rodrigo Contreras 'cogió' de hijo a Nacional; aquí el gol con el que Millonarios abrió el marcador

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Este martes 17 de marzo, Millonarios y Atlético Nacional se enfrentaron en el estadio El Campín, por el duelo correspondiente a la duodécima jornada de la Liga BetPlay I-2026.
Y nuevamente, así como en la Copa Sudamericana; Rodrigo Contreras fue uno de los principales protagonistas en el encuentro, anotando el gol del triunfo parcial para los azules.
Y es que, después del fallo de Alfredo Morelos en el punto penalti; solo segundos bastaron para que el argentino se proyectara al ataque, recibiendo un baló en el área, definiendo con gran calidad frente al arco.
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🔵⚽ ¡GOL DE MILLONARIOS EN EL CLÁSICO!— Win Sports (@WinSportsTV) March 18, 2026
Una vez más apareció Contreras contra Nacional y rompió el empate en una noche, que, por el momento, se pinta de azul.
👉 Tremendo partido en #LALIGAxWIN pic.twitter.com/N4bLfyuww9