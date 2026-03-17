Rodrigo Contreras 'cogió' de hijo a Nacional; aquí el gol con el que Millonarios abrió el marcador

Este martes 17 de marzo, Millonarios y Atlético Nacional se enfrentaron en el estadio El Campín, por el duelo correspondiente a la duodécima jornada de la Liga BetPlay I-2026.

Y nuevamente, así como en la Copa Sudamericana; Rodrigo Contreras fue uno de los principales protagonistas en el encuentro, anotando el gol del triunfo parcial para los azules.

Y es que, después del fallo de Alfredo Morelos en el punto penalti; solo segundos bastaron para que el argentino se proyectara al ataque, recibiendo un baló en el área, definiendo con gran calidad frente al arco.

Vea el gol de Rodrigo Contreras, en el Millonarios vs. Nacional:

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