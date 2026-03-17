William Tesillo expulsado en Millonarios vs. Nacional por fuerte entrada sobre Rodrigo Contreras

Atlético Nacional y una noche para el olvido contra Millonarios en El Campín. Se quedaron con un jugador menos por la expulsión de William Tesillo en el primer tiempo.

A los 32 minutos, el defensor 'verdolaga' se resbaló y luego le metió una fuerte patada a Rodrigo Contreras. El árbitro Jhon Ospina le mostró la segunda tarjeta amarilla y posteriormente lo expulsó.

Con ese futbolista menos en defensa, el DT Diego Arias decidió sustituir a Nicolas Rodríguez por Simón García.

Vea la expulsión de William Tesillo en Millonarios vs. Nacional:



👀🔴 ¡Impresionante! ¡Tarjeta roja a Tesillo!



El defensor central se fue expulsado después de ver la doble amarilla.



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