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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / William Tesillo expulsado en Millonarios vs. Nacional por fuerte entrada sobre Rodrigo Contreras

William Tesillo expulsado en Millonarios vs. Nacional por fuerte entrada sobre Rodrigo Contreras

En el remate del primer tiempo, William Tesillo se fue a las duchas por doble tarjeta amarilla. Una falta sobre Rodrigo Contreras lo condenó. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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William Tesillo fue expulsado a los 32 minutos en Millonarios vs. Nacional.
William Tesillo fue expulsado a los 32 minutos en Millonarios vs. Nacional.
Captura de pantalla.

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