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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea acá el penalti fallado por Alfredo Morelos en Millonarios vs. Nacional, balón por los aires

Vea acá el penalti fallado por Alfredo Morelos en Millonarios vs. Nacional, balón por los aires

Atlético Nacional tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador, pero Alfredo Morelos desaprovechó una gran oportunidad desde los doce pasos. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Alfredo Morelos, delantero de Nacional.
Alfredo Morelos, delantero de Nacional.
Captura de pantalla.

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