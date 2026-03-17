Vea acá el penalti fallado por Alfredo Morelos en Millonarios vs. Nacional, balón por los aires

Atlético Nacional tuvo una chance inmejorable para abrir el marcador contra Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín con un tiro penalti. Alfredo Morelos fue el encargado de cobrar, pero falló.

Tras revisar en el VAR, el juez central decretó una mano de Jorge Arias dentro del área azul. 'El Búfalo' tomó la pelota y metió un derechazo potente, sin embargo, la mandó a las nubes. Llovieron chiflidos de los hinchas 'embajadores'.

Vea acá el penalti fallado por Alfredo Morelos en Millonarios vs. Nacional:

¡Alfredo Morelos perdió el penal para Nacional!



El delantero tiró la pena máxima por arriba en los primeros minutos del clásico.



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