Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz regresó y la 'rompió' en el Bayern; elegido en el once ideal de la semana en la Bundesliga

Luis Díaz regresó y la 'rompió' en el Bayern; elegido en el once ideal de la semana en la Bundesliga

La Bundesliga compartió en redes sociales los nombres de los jugadores que destacaron y brillaron con sus equipos. El colombiano Luis Díaz aparece junto a otros tres jugadores del Bayern Múnich.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Díaz Heidenheim vs. Bayern Múnich.
Luis Díaz Heidenheim vs. Bayern Múnich.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad