Luis Díaz regresó y la 'rompió' en el Bayern; elegido en el once ideal de la semana en la Bundesliga

Luis Díaz se lució en su regreso al Bayern Múnich luego de las fechas de sanción que tuvo que pagar en Champions League y las jornadas de descanso que le dio Vincent Kompany. Un golazo de 'palomita' en la goleada 4-0 sobre Heidenheim y la celebración anunciado el nacimiento de su tercer hijo lo pusieron en las portadas de la prensa e incluso de la misma Bundesliga, que lo incluyó en el once ideal de la semana.

A través de las redes sociales, la liga alemana reveló los nombres de los once elegidos: "Mark Flekken; Bernardo, Nico Schlotterbeck, Josip Stanisic; Alexis Claude-Maurice, Patrick Wimmer, Xaver Schlager, Michael Olise; Dzenan Pejcinovic, Harry Kane y Luis Díaz". De esta manera, el guajiro se sigue consolidando con los bávaros, con quienes ya cosecha 13 goles y siete asistencias en 22 partidos.

Cabe recordar, que, Bayern no jugará más en este 2025, por lo tanto, Díaz Marulanda no tendrá más acción y tendrá unos cuantos días de descanso antes de regresar de nuevo para afrontar la segunda parte de la temporada. El nacido en Barracas le apunta a seguir mostrando un gran nivel para llegar en grandes condiciones al Mundial de 2026, en el cual jugará con la Selección Colombia y enfrentará a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo, por el grupo K.

Así fue la victoria de Bayern Múnich sobre Heidenheim

El FC Bayern ganó el domingo por la tarde 0-4 (0-2) al 1. Heidenheim, sumando así su decimotercera victoria en quince partidos de la Bundesliga. Ante 15.000 espectadores que se dieron cita en el abarrotado Voith-Arena. Josip Stanišić adelantó a su equipo con un remate de cabeza en el minuto 15. Michael Olise aumentó la ventaja a 0-2 tras media hora de juego. Poco antes del final, Luis Díaz sentenció el partido con un gol de cabeza (minuto 88) y Harry Kane también encontrmó recompensa con un gol en el tramo final del encuentro (minuto 90+3).