Leandro Castellanos; "temor por la vida de mi familia, de mis hijos, esposa y la mía"

Leandro Castellanos, exguardameta de paso por Cúcuta, América, Cali, Santa Fe, Medellín y Selección Colombia, y, ahora, concejal, realizó una delicada denuncia. "Con un dolor que embarga mi alma, con lágrimas en mis ojos, incrédulo ante este cruel acontecimiento, con temor por la vida de mi familia, mis hermanos, sus familias, la de mis hijos, mi esposa y la mía, debo enaltecer a quien nos arrebataron", empezó contando en sus redes sociales.

Y es que este jueves 5 de febrero, se presentó un atentado armado contra la caravana del senador y hermano de Leandro, Jairo Castellanos, en el departamento de Arauca. Infortunadamente, los hechos dejaron dos escoltas muertos y tres miembros de su equipo de campaña secuestrados.

"A la familia de Esmely Manrique, un hombre de la policía nacional, íntegro, quien acompañó a mi hermano en largas jornadas de trabajo, haciendo una labor digna, respetando y acatando, pero sobre todo dejando en alto el nombre de la institución, a su esposa y ese bebé que viene en camino, mi solidaridad es poca para resarcir el daño que nos han ocasionado a todos", añadió el exfutbolista en un extenso mensaje donde contó detalles.

"'Gatica', solo quiero decirte gracias hermano, por tantas sonrisas, por ser esa persona que en cada momento con su espontaneidad nos daba alegría, por cuidarnos en tantos momentos, décadas de amistad, aquel niño que se nos pegaba en nuestras recochas en nuestro amado Toledo, ese hombre que se nos metió en el corazón", fue la continuación del mensaje de Leandro Castellanos, quien se mostró afectado, triste y golpeado por lo ocurrido.



Leandro Castellanos, exarquero de Independiente Santa Fe

"Gracias, 'gatica', por absolutamente todos los momentos vividos, nos reencontraremos, de eso estoy seguro, eso sí, para que alegre mis momentos. Buen viaje y que Dios me le dé mucha fortaleza a Noreiba y ese bebé que viene en camino, a don José Gata y la señora Irma, a toda la familia Leal, los tengo en mis pensamientos y mis oraciones por este dolor que nos está afligiendo a todos", sentenció el actual concejal de Bogotá.



