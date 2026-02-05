James Rodríguez, a nada de fichar por nuevo club; "hay acuerdo verbal y todo está listo"

James Rodríguez está cada vez más cerca de regresar a las canchas. Y es que la última vez que disputó un partido de manera oficial fue el pasado 8 de noviembre de 2025, con la camiseta del León de México. Desde entonces, se dio inicio a una novela que ha contado con varios capítulos con relación a su futuro y dónde jugaría en el 2026.

Varios fueron los equipos que sonaron como su posible destino. De hecho, con el paso del tiempo y los rumores, se le vinculó con Millonarios. Sin embargo, los caminos del mediocampista colombiano conducen a la MLS y no precisamente para firmar con Columbus Crew o Toronto FC, sino para hacerlo con el Minnesota United.

"¡James Rodríguez a Minnesota United, allá vamos! Acuerdo verbal para la estrella colombiana", fue el mensaje que publicó Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de pases. Pero no fue la única información que dio en su posteo, ya que agregó varios detalles con relación a lo que falta para que se haga el anuncio.

"El mediocampista ya está listo para mudarse a la MLS como agente libre, mientras que se resuelven los detalles finales antes de las firmas formales. James, listo para un nuevo capítulo", sentenció el comunicador en sus redes sociales. Es así como, de concretarse, sería el equipo número 13 en la carrera del cucuteño, de 34 años.



Recordemos que los conjuntos que han disfrutado de su talento fueron Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Rayo Vallecano, Sao Paulo y León. No obstante, lo que más le importaba en este caso a James Rodríguez era encontrar rápido equipo, pensando en el Mundial 2026.

La Selección Colombia se encuentra en el grupo K, junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje de Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo. Razón por la que la 'tricolor' necesita que su capitán y líder llegue con minutos y rodaje, pensando en hacer una buena presentación y luchar por el anhelado título.