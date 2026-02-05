Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / James Rodríguez, a nada de fichar por nuevo club; "hay acuerdo verbal y todo está listo"

James Rodríguez, a nada de fichar por nuevo club; "hay acuerdo verbal y todo está listo"

Después de una larga espera, Fabrizio Romano, especialista en mercado de pases, dio a conocer el futuro de James Rodríguez para 2026, el año del Mundial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de feb, 2026
James Rodríguez, mediocampista colombiano, jugaría en la MLS en 2026
James Rodríguez, mediocampista colombiano, jugaría en la MLS en 2026
AFP

