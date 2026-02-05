La fortuna de Cristiano Ronaldo, qué lugar ocupa entre los deportistas más ricos del mundo

Cristiano Ronaldo no solo es uno de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos dentro del campo, sino también una de las figuras deportivas con mayor poder económico a nivel global. A lo largo de más de dos décadas de carrera profesional, el portugués ha construido una fortuna que lo ubica entre los deportistas más ricos del mundo, consolidando un legado que trasciende lo estrictamente deportivo.

De acuerdo con la revista 'Forbes', Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista de la historia en superar los 1.000 millones de dólares en ganancias acumuladas. En uno de sus informes financieros, la publicación destacó que el atacante portugués "alcanzó el estatus de atleta multimillonario gracias a la combinación de salarios deportivos, premios y acuerdos comerciales de largo alcance".

Actualmente, distintas estimaciones sitúan su patrimonio neto entre los 1.200 y 1.400 millones de dólares, cifra que lo coloca en la élite económica del deporte mundial. Buena parte de esa fortuna se explica por sus contratos deportivos.

Tras sus exitosos pasos por clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus, Ronaldo firmó con Al-Nassr uno de los acuerdos más lucrativos en la historia del fútbol. Según 'Forbes', el delantero fue el deportista mejor pagado del mundo en 2025, con ingresos estimados en más de 260 millones de dólares en un solo año, superando a estrellas de la NBA, la NFL y el boxeo.



Cristiano Ronaldo, a punto de ser alcanzado por Julián Quiñones. Foto: Al Nassr.

Publicidad

A estos ingresos se suman sus acuerdos comerciales y su marca personal. 'Bloomberg' resaltó que Ronaldo "ha sabido convertir su imagen global en una plataforma de negocios diversificada", gracias a alianzas con marcas y al crecimiento del sello CR7, que incluye líneas de ropa, fragancias, hoteles y gimnasios. Además, su impacto en redes sociales, donde es la persona más seguida del mundo, incrementa su valor comercial.

En el ranking histórico de fortunas deportivas, Cristiano Ronaldo aparece en los primeros lugares a nivel mundial, solo por detrás de leyendas como Michael Jordan o Tiger Woods. Así, el portugués no solo domina cifras goleadoras y récords futbolísticos, sino también listas financieras, confirmando que su influencia va mucho más allá del balón.