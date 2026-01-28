Síguenos en:
Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz se fajó en Champions League: gran asistencia para Harry Kane en PSV vs. Bayern Múnich

Luis Díaz se fajó en Champions League: gran asistencia para Harry Kane en PSV vs. Bayern Múnich

Bayern Múnich anotó el segundo gol frente al PSV con protagonismo del extremo colombiano Luis Díaz. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ene, 2026
Luis Díaz en duelo con el Bayern Múnich, por Champions League.
Luis Díaz en duelo con el Bayern Múnich, por Champions League.
Foto: AFP.

