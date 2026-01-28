Luis Díaz se fajó en Champions League: gran asistencia para Harry Kane en PSV vs. Bayern Múnich

Publicidad
En el estadio Philips, en Países Bajos, Bayern Múnich anotó el 2-1 por medio de Harry Kane, tras una gran asistencia del colombiano Luis Díaz.
A los 83 minutos, el arquero Jonas Urbig lanzó un balón en profundidad que el guajiro controló y luego dio un pase al centro del área que el delantero inglés definió con un potente derechazo.
Vea la asistencia de Luis Díaz en PSV vs. Bayern Múnich:
ASISTENCIA DE LUCHO DÍAZ Y GOLAZO DE HARRY KANE: la fórmula del Bayern Munich para el 2-1 ante PSV en la #ChampionsLeague.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vtXZSBgx68