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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Gresca camino al camerino, jugadores de Millonarios agredieron a Jacobo Pimentel, de Boyacá Chicó

Gresca camino al camerino, jugadores de Millonarios agredieron a Jacobo Pimentel, de Boyacá Chicó

El final del partido en el que Boyacá Chicó le ganó 2 a 1 Millonarios estuvo candente, en el estadio La Independencia. La policía tuvo que intervenir en los hechos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Jugadores de Millonarios agredieron a Jacobo Pimentel, de Boyacá Chicó.
Jugadores de Millonarios agredieron a Jacobo Pimentel, de Boyacá Chicó
Foto: archivo particular

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