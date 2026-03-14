Gresca camino al camerino, jugadores de Millonarios agredieron a Jacobo Pimentel, de Boyacá Chicó

Mas allá del 2 a 1 de Boyacá Chicó sobre Millonarios, en partido celebrado en el estadio La Independencia, de Tunja, este sábado; de primera mano Gol Caracol conoció que rumbo al camerino del escenario deportivo se presentaron problemas y enfrentamientos entre jugadores de bando y bando.

Según información suministrada por fuentes que fueron testigos del hecho, el más afectado de la disputa fue Jacobo Pimentel, jugador de los boyacenses, quien terminó con contusiones en la cabeza y con un corte en el labio.

"Lo que pasó fue que yendo al vestuario y después del final del partido se presentó un enfrentamiento, algunos futbolistas de Millonarios lanzaron puños y salió golpeado Jacobo, que tuvo un corte", afirmó una fuente consultado por este portal.

La formación titular de Millonarios en duelo con Boyacá Chicó, en Tunja, por la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Además de eso, desde las toldas del cuadro 'ajedrezado' aseguraron que los efectivos policiales intervinieron en medio de los enfrentamientos e incluso se presentaron empujones e improperios, por la calentura que se presentó.



El señalado desde Boyacá Chicó fue Diego Novoa, el arquero suplente del equipo bogotano, quien se mostró vehemente desde el banquillo e incluso le mostraron la tarjeta amarilla en el segundo tiempo.

Publicidad

"Varios jugadores de Millonarios salieron gritando, diciendo cosas, estaban bastante enojados, seguro por el resultado. Y la reacción, después de algún cruce de palabras, a Pimentel le tiraron", agregaron.