Millonarios sufrió este sábado un dura derrota en la Liga BetPlay I-2026. El conjunto 'embajador' visitó el césped de juego de la Independencia de Tunja para enfrentar al Boyacá Chicó, equipo que le plantó cara a los dirigidos por Fabián Bustos y terminó ganando la contienda de la undécima jornada por marcador de 2-1.

El conjunto 'ajedrezado' fue efectivo y encontró los goles en la primera parte. Arlen Banguero y Jairo Molina aprovecharon los espacios de la zaga azul para 'liquidar' a Guillermo de Amores. Millonarios encontró el descuento con Andrés Llinás, al 56', en un compromiso en el que ambos conjuntos terminaron jugando con 10 hombres: Macalister Silva y Yesus Cabrera vieron la tarjeta roja.

Millonarios perdió en su visita a Boyacá Chicó por la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026. X de @MillosFCoficial

En otros los partidos de este sábado, Deportivo Cali se impuso 0-2 al Cúcuta Deportivo con doblete de Avilés Hurtado, mientras que Internacional de Bogotá y Atlético Bucaramanga dividieron honores en Techo, al empatar 0-0.



Además, Santa Fe y Alianza FC serán los encargados de cerrar la jornada sabatina, a las 8:30 de la noche, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.



Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay I-2026, tras Chicó 2-1 Millonarios:

Atlético Nacional 24 puntos (+17 DG) Once Caldas 22 puntos (+10 DG) Deportivo Pasto 21 puntos (+2 DG) Internacional de Bogotá 20 puntos (+2 DG) Atlético Bucaramanga 18 puntos (+10 DG) América de Cali 16 puntos (+7 DG) Junior de Barranquilla 16 puntos (0 DG) Deportes Tolima 15 puntos (+4 DG) Deportivo Cali 15 puntos (+3 DG) Millonarios 14 puntos (+3 DG) Llaneros 14 puntos (+1 DG) Fortaleza 14 puntos (-2 DG) Águilas Doradas 12 puntos (0 DG) Santa Fe 10 puntos (-2 DG) Jaguares 10 puntos (-10 DG) Independiente Medellín 7 puntos (-3 DG) Boyacá Chicó 7 puntos ( -8 DG) Cúcuta Deportivo 6 puntos (-9 DG) Deportivo Pereira 4 puntos (-11 DG) Alianza FC 4 puntos (-14 DG)

Resultados de la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026:



Once Caldas 4-2 Pasto

Atlético Nacional 2-0 Llaneros

Internacional de Bogotá 0-0 Bucaramanga

Cúcuta Deportivo 0-2 Deportivo Cali

Así continuará la jornada este domingo 15 de marzo

América vs. Tolima

Hora: 4:10 p.m.

Publicidad

Jaguares vs. Medellín

Hora: 6:20 p.m.

Junior vs. Fortaleza

Hora: 8:30 p.m.