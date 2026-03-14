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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay I-2026, tras Chicó 2-1 Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay I-2026, tras Chicó 2-1 Millonarios

Millonarios sumó una sorpresiva derrota en Tunja contra Boyacá Chicó en el marco de la undécima jornada. Conozca cómo quedó la tabla de posiciones de la la Liga Betplay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Acción de juego entre Chicó y Millonarios en la Liga BetPlay I-2026.
Acción de juego entre Chicó y Millonarios en la Liga BetPlay I-2026.
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