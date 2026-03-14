Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay I-2026, tras Chicó 2-1 Millonarios

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Millonarios sufrió este sábado un dura derrota en la Liga BetPlay I-2026. El conjunto 'embajador' visitó el césped de juego de la Independencia de Tunja para enfrentar al Boyacá Chicó, equipo que le plantó cara a los dirigidos por Fabián Bustos y terminó ganando la contienda de la undécima jornada por marcador de 2-1.
El conjunto 'ajedrezado' fue efectivo y encontró los goles en la primera parte. Arlen Banguero y Jairo Molina aprovecharon los espacios de la zaga azul para 'liquidar' a Guillermo de Amores. Millonarios encontró el descuento con Andrés Llinás, al 56', en un compromiso en el que ambos conjuntos terminaron jugando con 10 hombres: Macalister Silva y Yesus Cabrera vieron la tarjeta roja.
En otros los partidos de este sábado, Deportivo Cali se impuso 0-2 al Cúcuta Deportivo con doblete de Avilés Hurtado, mientras que Internacional de Bogotá y Atlético Bucaramanga dividieron honores en Techo, al empatar 0-0.
Además, Santa Fe y Alianza FC serán los encargados de cerrar la jornada sabatina, a las 8:30 de la noche, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Resultados de la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026:
América vs. Tolima
Hora: 4:10 p.m.
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Jaguares vs. Medellín
Hora: 6:20 p.m.
Junior vs. Fortaleza
Hora: 8:30 p.m.
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