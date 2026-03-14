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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios puso la hinchada y el color y Boyacá Chicó se llevó el triunfo; 2-1, en Tunja

Millonarios puso la hinchada y el color y Boyacá Chicó se llevó el triunfo; 2-1, en Tunja

En el estadio La Independencia, Millonarios tuvo una mala actuación y se vio sorprendido por Boyacá Chicó, que hizo un buen primer tiempo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Millonarios perdió en su visita a Boyacá Chicó por la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026.
Millonarios perdió en su visita a Boyacá Chicó por la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026.
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