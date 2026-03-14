Millonarios puso la hinchada y el color y Boyacá Chicó se llevó el triunfo; 2-1, en Tunja

Millonarios rompió su buena racha de resultados positivos y cayó este sábado en la ciudad de Tunja frente a Boyacá Chicó, que lo superó por un marcador 2-1, en el marco de la fecha once de la Liga Betplay I 2026 del fútbol colombiano.

Los goles del equipo 'ajedrezado' fueron convertidos por Arlen Banguero y Jairo Molina, mientras que el descuento fue obra del defensor Andrés Llinás.

Acción de juego entre Chicó y Millonarios en la Liga BetPlay I-2026. X de @MillosFCoficial

El estadio La Independencia se vio visitado por miles de hinchas de los 'embajadores', que pusieron el color y el ambiente festido en la capital boyacense, aunque al final se marcharon en medio de la tristeza y un mal sabor de boca, luego de una mala presentación del equipo orientado por el argentino Fabián Bustos.



Luego del compromiso de la noche sabatina, Boyacá Chicó quedó con 7 puntos, mientras que Millonarios quedó con 14 unidades. Ante el resultado adverso, los bogotanos resignaron posibilidades de continuar con el ascenso en la tabla.

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Hay que indicar que la polémica no faltó en el duelo en Tunja, como quiera que el experimentado Macalister Silva fue expulsado iniciando la parte complementaria, por alegarle al árbitro Héctor Rivera. Además, el zaguero Banguero, del local, también vio la roja.