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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "La agresión al jugador de Chicó fue de parte de Leonardo Castro y Diego Novoa, no saben perder"

"La agresión al jugador de Chicó fue de parte de Leonardo Castro y Diego Novoa, no saben perder"

En escándalo terminó el partido entre Boyacá Chicó y Millonarios, con Jacobo Pimentel, de los locales, golpeado en su cabeza y en el labio. Hay polémica.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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La formación titular de Millonarios ante Chicó, y Jacobo Pimentel, jugador agredido.
La formación titular de Millonarios ante Chicó, y Jacobo Pimentel, jugador agredido.
Fotos: Colprensa y Gol Caracol

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