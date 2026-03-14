"La agresión al jugador de Chicó fue de parte de Leonardo Castro y Diego Novoa, no saben perder"

Jacobo Pimentel, jugador de Boyacá Chicó, resultó golpeado por jugadores rivales este sábado en el túnel que conduce a los camerinos del estadio La Independencia, después de la victoria 2 a 1 sobre Millonarios, en la fecha once de la Liga Betplay del fútbol colombiano.

Y hace pocos minutos, en Gol Caracol hablamos con Eduardo Pimentel, dueño del equipo boyacense, sobre lo sucedido.

- ¿Qué fue lo que pasó en el camerino después del partido entre Chicó y Millonarios?

"La verdad no fue en el camerino fue en el túnel de entrada a los camerinos, donde lastimosamente ya veníamos bajando, nada tuvimos que ver, menos mal, dejamos claro, y entrando al camerino comenzaron a gritar todo el mundo y es que estaban agrediendo los jugadores de Millonarios en tumulto a un jugador de Boyacá Chicó, que inclusive no estaba jugando, y que en ese momento estaba entrando de la gradería al camerino. Claro lo abrieron, no fue con puño, sino que lo empujaron y cayó contra una pared y se rompió la cabeza y después lo siguen agrediendo.



Tengo entendido, porque yo no estuve allí, tengo entendido que fue el señor Leonardo Castro y el arquero Novoa. Básicamente, no le puede decir mucho más, ya de ahí se formó una situación muy desagradable porque todos los compañeros que entraban también quisieron entrar a defender; la situación se tornó difícil única y exclusivamente porque no saben perder. Son muchachitos que creen que todo lo van a ganar con bravuconadas o peleando y como no pudieron con el último de la tabla, pues están molestos. Tenían que molestarse entre ellos o con su afición, pero no con nosotros. Es una situación muy maluca y estamos tratando de abonar las películas y grabaciones que haya para poder ejercer un derecho de esa denuncia sobre esos dos delicuentes".

Jugadores de Millonarios agredieron a Jacobo Pimentel, de Boyacá Chicó Foto: archivo particular

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- ¿Chicó va adjuntar pruebas para buscar la sanción de los jugadores que agredieron a su jugador?

"Sí, estamos en ello, vamos a ver si se puede. En esto de fútbol, los que estamos en el fútbol, entendemos que nosotros jugamos mucho tiempo y ganamos y perdimos, pero nunca llegamos a esta situación. Chiquilines, como digo yo".

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El Comisario de campo, la terna arbitral, ¿creen ustedes que hayan visto algo sobre la agresión a Jacobo Pimentel?

"Tengo entendido que sí, vuelvo y digo que yo no estaba ahí. Cuando me avisan habían pasado por ahí dos minutos y es cuando yo voy, pero ya está la Policía y está todo de por medio. Veo a mi hijo sangrando en la cabeza, y bueno, eso fue básicamente lo que pasó. Es que este fútbol da muchas vueltas, hacer un acto cobarde como este genera indignación y rechazo, yo no puedo decir ahorita nada porque seguramente van a caer todos encima, porque a nadie le gusta perder y más como perdió hoy Millonarios, porque la verdad perdió muy feo".

Esta usted muy tranquilo ante esta situación...

"Estas situaciones nunca las viví, nosotros discutíamos y peleábamos mucho con hinchas de Nacional, pero nunca llegar a esta cobardía; esto es un acto cobarde, y como yo digo, en el fútbol nada pasa, o sea, ahí va quedando, tarde o temprano todo lo cobra, esa es la realidad. Estoy esperando a que haya las pruebas suficientes para poder pasárselas a los tribunales y que sean ellos los que definan esta situación desagradable y que rechaza todo el mundo, porque esto no puede pasar. Si esto es en mansalva entre jugadores de Millonarios con un solo muchacho, pues cómo será el resto, qué más puede esperar de uno para adelante. Yo conozco jugadores de Millonarios, muy queridos y profesionales, pero en todo lado hay bandidos, cómo se hace".



¿Cuál fue la postura de Millonarios ante la acusación desde Boyacá Chicó?

"Sí, vimos que Chico manifiesta que unos jugadores le pegaron a Jacobo Pimentel. La información que yo tengo es que él intentó agredir a unos jugadores, nuestros, e intentó entrar a nuestro camerino. En la discusión y la intromisión de Policía y logística, Jacobo se tropieza en unas escaleras y se rompe la cabeza contra una esquina de una pared. Incluso quedó sangre en la pared", dijo una fuente del club a Gol Caracol.