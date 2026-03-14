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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fabián Bustos, DT de Millonarios, se quejó del arbitraje; "hay muchas jugadas para analizar"

Fabián Bustos, DT de Millonarios, se quejó del arbitraje; "hay muchas jugadas para analizar"

El técnico de Millonarios y Andrés Llinás, defensor del conjunto 'embajador', hablaron fuerte sobre el arbitraje por parte de Héctor Rivera en el partido contra Boyacá Chicó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Fabián Bustos, técnico de Millonarios.
Fabián Bustos, técnico de Millonarios.
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