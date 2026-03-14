Fabián Bustos, DT de Millonarios, se quejó del arbitraje; "hay muchas jugadas para analizar"

Millonarios perdió 2-1 en su visita a Tunja con Boyacá Chicó, en compromiso de la jornada 11 de la Liga BetPlay I-2026. Finalizado el partido en La Independencia, Fabián Bustos y Andrés Llinás comparecieron en rueda de prensa, y en su intervención hablaron fuerte sobre el arbitraje por parte de Héctor Rivera y su cuerpo arbitral.

El timonel argentino y el defensor del elenco 'embajador' coincidieron en que hubo varias jugadas durante el duelo para analizar, y que el juez central estuvo más permisivo con la escuadra 'ajedrezada'.

En primera instancia, Bustos se refirió al expulsión de David Macalister Silva y agregó que Salazar, del Chicó, también debió ver la tarjeta roja.

La formación titular de Millonarios en duelo con Boyacá Chicó, en Tunja, por la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

"La verdad es una pelota en mitad de cancha donde Salazar le hace falta a Mateo García, y Salazar amonestado, y en mi opinión es una jugada de amonestación. El árbitro no saca la amonestación a Salazar, quien se tendría que haber ido expulsado por doble amarilla", dijo el DT de Millonarios en primera instancia.



A continuación, Fabián Bustos agregó: "Retrocede Salazar, le alcanza la pelota a 'Maca', quien pone la pelota, Salazar va hacia adelante, camina tres-cuatro pasos y se para adelante para que no juguemos rápido; y en mí opinión también eso es amarilla. Después no se qué le habrá dicho 'Maca' (al árbitro), un jugador con tanta experiencia, seguramente le protestó. Pero esa jugada, en mi opinión, hay dos momentos que son de amarilla para un jugador de ellos que ya estaba amonestado; eso cambia todo. Si queremos el beneficio del fútbol colombiano, las cosas hay que decirlas. Tenemos todos, los que conformamos el fútbol porque es una industria muy linda, todos tendríamos que colaborar para que, si pasan estas situaciones puntuales, tan fácil le sacó una amarilla a 'Maca', cuando dos veces en la misma jugada, en mi opinión, tiene que ser amonestado el jugador de ellos".

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Pero al ser consultado estrictamente por la actuación del árbitro Héctor Rivera, de Nariño, Bustos manifestó: "Mi opinión es que en muchísimas jugadas, ¿cuánto hubo de adición? Siete u ocho minutos de adición al final y estuvo cinco minutos parado el arquero (de Chicó), tirado dos veces. Creo que no fue un partido no sólo de él, sino de todos los que dirigen el partido, siempre con respeto, seguramente que hay gente que pensará lo contrario, pero hay muchas jugadas para analizar. Me imagino que los medios pueden opinar con más libertad porque a ustedes no los puede suspender nadie.

Millonarios perdió en su visita a Boyacá Chicó por la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026. X de @MillosFCoficial

Esto dijo Andrés Llinás de la actuación del árbitro del compromiso

"El profesor (Bustos) ya lo dijo, quedamos un poco perdidos con las jugadas que se estaban presentando dentro del campo. En nuestra opinión, en muchas de esas jugadas era muy permisivo con ellos y con nosotros más tenaz. Esa roja para Macalister, por protestar, creo que jugadores de Chicó, en jugadas anteriores. - el mismo Molina que tenía amarilla - , le había dicho exactamente la misma protesta, y no puede ser que para uno sea amarilla y para otro no. Yo no estoy diciendo que no se la saque, pero si se la va a sacar a él, tiene que sacársela a todos. Somos conscientes que no fue el mejor arbitraje, en nuestra opinión, para nosotros, si le preguntas a un jugador del Chicó te dirá lo contrario; esto es parte del fútbol, uno también tiene que saber jugar con las equivocaciones del otro equipo. Regalamos 45 minutos y nos terminó costando un partido", dijo el defensor de Millonarios en rueda de prensa.