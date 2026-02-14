Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz se la sirvió para gol de Harry Kane: asistencia en Werder Bremen vs Bayern Múnich

Luis Díaz se la sirvió para gol de Harry Kane: asistencia en Werder Bremen vs Bayern Múnich

El futbolista guajiro Luis Díaz dijo presente este sábado con una asistencia para el doblete de su compañero Kane, y el 2-0 parcial en el marcador del partido de la Bundesliga.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de feb, 2026
Harry Kane Luis Díaz Bayern Múnich
Harry Kane y Luis Díaz celebran gol en Bayern Múnich - Foto:
AFP

