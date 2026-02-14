Luis Díaz se la sirvió para gol de Harry Kane: asistencia en Werder Bremen vs Bayern Múnich

Bayern Múnich se adelantó 2-0 contra el Werder Bremen, este sábado, cuando apenas iban 25 minutos del juego, y todo luego de un golazo de Harry Kane, con asistencia del colombiano Luis Díaz.

Luego de una recuperación de la posesión de Leon Goretzka, la pelota le quedó al atacante guajiro, quien se le dejó servida al delantero inglés, quien mostró su calidad para definir.

Harry Kane se perfiló, y con espacio y tiempo decidió rematar con potencia desde afuera del área para así vencer al arquero del Werder Bremen, conseguir su doblete de goles y ampliar el marcador para el Bayern Múnich.

Así fue la asistencia de Luis Díaz en gol de Harry Kane, en Werder Bremen vs Bayern Múnich:



¿¡CÓMO LE VAN A DAR ESOS ESPACIOS!? Harry Kane tuvo tiempo de sobra, decidió pegarle de media distancia y firmó su doblete y el 2-0 de Bayern Munich vs. Werder Bremen.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UihcJCCmv5 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 14, 2026