“Con Luis Díaz y James Rodríguez, la Selección Colombia asegura instancias finales en el Mundial”

El popular Willington Ortíz llegó con una sonrisa a Barranquilla en las últimas horas para disfrutar del carnaval, con invitación de la Federación Colombiana de Fútbol, y en medio de su charla con los medios, siendo voz autorizada, opinó sobre la actualidad de la Selección y de las dos figuras de la 'tricolor': Luis Díaz y James Rodríguez.

De entrada el 'Viejo Willy' destacó que "la Selección Colombia está muy bien, los jugadores que tenemos que están en el exterior andan muy bien, les falta estos partidos para afinar lo que sea y esta selección nos dará una alegría muy grande en este Mundial 2026".

Pero luego de eso, Ortíz se refirió a las dos máximas estrellas de la 'tricolor', Luis Díaz y James Rodríguez, quienes para él serán importantes para una participación histórica del combinado patrio en el certamen orbital de la FIFA que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, desde el próximo 11 de junio y hasta el 19 de julio.

"Los dos son excelente jugadores y personas, ellos le van a aportar mucho a la Selección Colombia, roguemos que no se vayan a lastimar para que lleguen en optimas condiciones al Mundial", puntualizó de entrada Willington, quien se animó a afirmar que "con ellos estamos asegurados para llegar a instancias finales", pensando en igualar o hasta mejorar la mejor actuación histórica de nuestro país, que es en cuartos de finales en Brasil 2014.



Ya en otro tema, el 'Viejo Willy' decidió contar sobre su presencia en Barranquilla en los próximos días. "No vine de vacaciones, vengo es la Carnaval, a tratar de pasarlo lo mejor posible, estaré hasta el domingo. Vengo a todo, batalla de flores, concierto, para todo, la idea es venir y estar en todo. Es invitación de la FCF, la carroza, y encontrarme con todos los que han invitado, los exjugadores de la data de atrás, con ellos vamos a compartir y pasarla bien".



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo volverá a la acción en el mes de marzo, más exactamente el jueves 26 y el domingo 29, enfrentando a Croacia y Francia, respectivamente, dos potencias europeas que servirán como examen antes del inicio del Mundial 2026.

El duelo frente a los croatas será en el Camping World Stadium (Orlando, Florida), mientras que contra los galos será en el Northwest Stadium (Landover, Maryland), encuentros que se podrán ver, como siempre, por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com.