Noticia de última hora de Néyser Villarreal; Cruzeiro lo confirmó a horas de partido clave

Néyser Villarreal nada que puede trasladar lo que hizo con la Selección Colombia Sub-20 a nivel de clubes. En Millonarios se fue con pocos partidos y sin marcar gol, y ahora que está en Brasil con el Cruzeiro tampoco ha logrado consolidarse y las lesiones no lo han dejado tener regularidad.

Antes del partido de la última fecha del campeonato mineiro, el propio club de Belo Horizonte confirmó la noticia sobre nuevas molestias del joven atacante de nuestro país.



Néyser Villarreal sufre una nueva lesión en Cruzeiro

De hecho, el propio club brasileño fue el encargado de informar sobre lo que pasó con uno de sus fichajes para este 2026, y lo incluyeron junto al otro colombiano de la plantilla, quien también viene sufriendo de constantes lesiones.

“Al delantero Luis Sinisterra se le ha diagnosticado una lesión muscular en el muslo derecho”, comenzaron de entrada sobre el atacante de la Selección Colombia de mayores, y luego mencionaron que “por su parte, su compañero Néyser Villareal sufrió un traumatismo durante el entrenamiento del jueves, lo que le provocó un edema óseo en el pie derecho”.

O Cruzeiro informa que o atleta Kenji foi submetido a exames, nessa quinta-feira, que diagnosticaram estiramento ligamentar no tornozelo direito.



Eso sí, Cruzeiro no dio un tiempo estimado para su regreso a canchas, y simplemente explicó que “en estos casos, la recomendación es de tratamiento conservador, sin necesidad de intervención quirúrgica, con inicio inmediato en el Departamento de Salud y Rendimiento de Cruzeiro”.



Hasta el momento Néyser Villarreal no ha disputado ninguno de los 3 partidos del Brasileirao, solamente ha tenido minutos con el director técnico, Tite, en el campeonato mineirao, en tres encuentros (América Mineiro), Betim y Democrata GV), sumando hasta la fecha 99 minutos en su estadía en Brasil.

Néyser Villarreal entrenando con el Cruzeiro - Foto: Cruzeiro Oficial

De hecho, en el compromiso donde tuvo más acción fue el pasado 1 de febrero contra el Betim, donde entró temprano en el compromiso, disputó 67 minutos, pero no tuvo un buen rendimiento y hasta en la prensa brasileña señalaron que "no aprovechó su oportunidad", dejando claro que aún no ha logrado consolidarse en el fútbol internacional.