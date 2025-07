Explotó directivo del fútbol colombiano; "mi técnico es empleado del club, bien que haga caso"

El resultado más abultado de los partidos de ida de los dieciseisavos de la Copa Betplay 2025 se presentó en el estadio Palogrande, de Manizales, con el triunfo 6-0 de Once Caldas sobre Patriotas, de la Primera B del fútbol colombiano. Y al final de dicho compromiso, el entrenador Jonathan Risueño explicó en la rueda de prensa que se presentó una nómina de jugadores juveniles, ante una orden expresa de los dirigentes.

En ese sentido, el que salió a replicar y a explicar lo sucedido con el conjunto boyacense fue César Guzmán, dueño del cuadro lancero, quien en contacto con Gol Caracol explicó que "sí, el técnico nuestro tiene razón. Recibió la instrucción de que debía enfrentar ese partido de Copa con jugadores de la categoría sub 20 de la cantera. Esto tenía un propósito, que no era otros distinto a a darles a estos chicos la oportunidad de de ver cristalizado su sueño de ser futbolistas profesionales".

El directivo defendió la postura y la decisión que le comunicó al entrenador español, esgrimiento además otras razones. "Son futbolistas que todos tienen esa no solamente esa ilusión, sino esa capacidad y tienen las condiciones para llegar de manera muy pronta al fútbol profesional. Y es como un pequeño homenaje a nuestra cantera, que vivió una semana súblime. Recuerde que un canterano de Patriotas, Jhon Arias, ha llegado a la Premier League, a las filas del Wolverhampton dejando unos unos dividendos y unos recursos importantes. Además, otro canterano de Patriotas ha fichado en otro equipo de la élite mundial como es la Roma, el arquero David Vásquez, canterano de Patriotas también", complementó.

Jhon Arias nuevo jugador del Wolves

¿Hay más razones para darle esa orden al técnico?

"Es una suma de factores. Era momento de hacer ese reconocimiento a la cantera. Justamente en la semana anterior la habían ganado 2 por 0 a la misma categoría a la sub-20 de de uno de los equipos importantes de Colombia, como lo es Millonarios. La prioridad de Patriotas hoy es regresar a la primera categoría y no la Copa, una Copa que es complicada. No queríamos sacar los ojos y la mirada del Torneo Betplay. No queríamos descuidarnos, desgastar a nuestros futbolistas".

¿Están en vías distintas con el técnico Risueño?

"No es una cosa que para el técnico haya sido extraña, el técnico desde que llegó a las filas de Patriotas, ahora por segunda oportunidad, sabe de nuestras determinaciones. Sabe que el técnico para Patriotas es tan solo un empleado, que es el jefe de producción, pero que el producto se determina desde la misma propiedad y de la forma cómo se debe elaborar. Con el conocimiento de de las políticas del club, pues el técnico no tenía otra otra opción que obedecer las órdenes impartidas por la propiedad. No solamente el técnico, para decirlo claro, ha recibido instrucciones en este momento que se ha perdido 6-0. También cuando se ha sido campeón, como lo fue en el año 2021, recibió instrucciones de la misma manera y también en la disputa reciente de la final también recibió instrucciones".

Pero sus palabras son como una especia de cortocircuito...

"No hay ningún cortocircuito, por el contrario parece que todo va bien. Muy a gusto que el técnico sepa hacer caso".