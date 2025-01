Luis Díaz ‘tambalea’ en Liverpool; Arne Slot elogió a Darwin Núñez y habló de titulares

Luis Díaz ya suma cuatro partidos sin marcar gol, de hecho, en el 2025 aún no se ha reportado con anotaciones para el Liverpool , ni en Premier League, ni en la Carabao Cup y tampoco en la FA Cup, algo que empieza a tener repercusión por lo que se está jugando el equipo de Merseyside y ante el nivel que van subiendo otros jugadores.

Y de paso, en el más reciente duelo que fue el sábado contra el Brentford por la liga de Inglaterra no tuvo, nuevamente, una buena presentación y de paso el que entró para ocupar su puesto, Darwin Núñez, anotó un doblete entrando desde el banquillo de suplentes y dándole el triunfo a los reds.

Con ese panorama el guajiro Luis Díaz podría estar ‘tambaleando’ con su puesto como inicialista, ante algunas actuaciones sin gran trascendencia y con la urgencia de goles, algo que el atacante uruguayo demostró y podría volver a su lugar.

“Algunos jugadores son claramente titulares. No creo que sea la primera vez que Darwin se encuentra en esta situación. Ahora está en un buen lugar porque marcó dos goles. Es simple, tenemos cuatro atacantes que están en su mejor forma y pueden ser titulares y Núñez es uno”, afirmó Arne Slot, en rueda de prensa este lunes, cuando le preguntaron por la zona ofensiva y el buen momento de Darwin Núñez.

Publicidad

Con eso, el estratega del Liverpool dio pistas de que podría hacer algunos cambios para el duelo de este martes contra Lille, por la Champions League, y el que se podría ver afectado sería Luis Díaz, quien viene jugando como delantero centro y no como extremo, por lo que el uruguayo podría ser el elegido en su lugar.

Luis Díaz durante partido el Liverpool. Getty Images

“Todavía no ha tenido muchos minutos, así que no es por él, es por mí que aún no lo hago jugar. Así que sí, aumenta el tiempo para que Darwin tenga más tiempo de juego”, agregó Arne Slot elogiando constantemente a Darwin Núñez.

Publicidad

Habrá que esperar si habrá sorpresa con Luis Díaz este martes, en el duelo en Anfield contra Lille, por la fecha 7 de la Champions League, con el buen momento de otros de sus compañeros y ante algunos irregulares duelos que viene teniendo el nacido en Barrancas, en especial en el arranque de este 2025.

El más reciente gol de 'Lucho' fue el 29 de diciembre de 2024, en el 5-0 sobre el West Ham, por Premier League, desde ahí se han disputado cinco encuentros y el colombiano no ha pidido reportarse con un tanto, algo que puede hacerlo poner en riesgo su lugar y más desde que asumió un nuevo rol como el '9' del Liverpool, a pesar de que hay otros centro delanteros como Diogo Jota, Darwin Núñez y el mismo Cody Gakpo.