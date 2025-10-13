Luis Díaz tiene preocupado a Vincent Kompany para el clásico Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

La Selección Colombia tendrá un nuevo reto de este martes 14 de octubre, esta vez contra el combinado de Canadá, en juego de fogueo de cara al mundial de 2026. El director técnico de la 'tricolor', Néstor Lorenzo, no ha entregado mayores detalles sobre el once titular, pero se prevé que el extremo Luis Díaz tendrá de nuevo minutos y esto genera bastante preocupación en el Bayern Múnich de Alemania.

Díaz Marulanda fue titular el pasado sábado contra México, anotó gol y disputó 66 minutos. Por eso, contra los canadienses hay alta probabilidad de qué esté de nuevo en cancha y eso tiene inquieto Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, ya que el próximo sábado hay clásico contra el Borussia Dortmund.

El nerviosismo del estratega belga tiene que ver con el regreso del colombiano al país alemán, puesto que deberá afrontar desde New Jersey a Múnich, un vuelo de entre ocho a 10 horas.

Si bien, Lucho estará el jueves en Múnich, no alcanzará a realizar práctica sino hasta el vierne apenas, 24 horas antes del encuentro con el Borussia. Adicional, a eso todo dependerá de los arrestos físicos que le queden luego de jugar con la casaca de la 'tricolor'.



Y es que Díaz no es la única preocupación que tiene Kompany, ya que fueron 14 los jugadores del Bayern Múnich los convocados a sus respectivas selecciones nacionales.

Tah, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Pavlovich están concentrados con Alemania y Olise y Upamecano con Francia. Todos ellos se unirán al conjunto bávaro el miércoles.

Ahora bien, el otro gran problema que tiene Kompany tiene que ver con Harry Kane, que al igual que 'Lucho' apenas regresará el jueves. El inglés no pudo estar contra Gales por lesión, pero sí será tenido en cuenta este martes frente a Letonia.

Bayern Múnich no quiere ceder terreno contra un Borussia que marcha segundo y con el que tiene diferencia de cuatro unidades. Por otro lado, los 'bávaros' tienen una campaña perfecta en la Bundesliga con pleno de victorias y 18 puntos en seis partidos, y no quieren perder ese invicto.