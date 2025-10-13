Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Thibaut Courtois no solo tuvo trabajo en el arco: una rata lo puso en problemas en Gales vs. Bélgica

Thibaut Courtois no solo tuvo trabajo en el arco: una rata lo puso en problemas en Gales vs. Bélgica

Este lunes, Bélgica venció 4-2 a Gales, sin embargo, la imagen del partido la protagonizó Thibaut Courtois, quien intentó sacar una rata que invadió la cancha.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2025
Comparta en:
Thibaut Courtois intentó atrapar una rata en Gales vs. Bélgica.
Thibaut Courtois intentó atrapar una rata en Gales vs. Bélgica.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad