Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Once Caldas 1-5 Medellín

Las emociones de la Liga BetPlay II-2025 continuaron este lunes 13 de octubre con un partidazo entre Once Caldas e Independiente Medellín, por la fecha 15. El 'poderoso' sorprendió con una goleada 5-1 y sigue firme en la parte alta de la tabla. La jornada culminará con el duelo Fortaleza vs. Boyacá Chicó.
Once Caldas comenzó con pie derecho con gol de Jefry Zapata a los 22 minutos, tras un gran robo de balón en el medio campo y buena asistencia de Déinner Quiñones. Sin embargo, a partir de ese momento el DIM reaccionó y se dio la paliza. Antes de irse al descanso, Brayan León se fue de doblete (30' y 45+1') y comenzó la remontada.
Para la segunda parte, Medellín aceleró y liquidó el marcador a su favor. Francisco Fydriszewski (56'), Léider Berrío (67') y Diego Moreno (88') también celebraron.
Con este resultado, Once Caldas quedó en la casilla 11° con 19 puntos mientras que Medellín se ubicó tercero con 27 unidades.
Deportes Tolima 1-2 Envigado
América 3-2 La Equidad
Independiente Santa Fe 1-3 Llaneros
Alianza FC 0-1 Junior
Atlético Bucaramanga 1-0 Unión Magdalena
Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pasto
Once Caldas 1-5 Independiente Medellín
Lunes 13 de octubre
Fortaleza vs. Boyacá Chicó - 7:30 p.m.
Martes 14 de octubre
Atlético Nacional vs. Deportivo Cali
Miércoles 15 de octubre
Deportivo Pereira vs. Millonarios.
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Bucaramanga
|15
|9
|3
|3
|24
|12
|+12
|30
|2
|Junior
|15
|8
|4
|3
|27
|17
|+10
|28
|3
|Medellín
|14
|8
|3
|3
|30
|20
|+10
|27
|4
|Fortaleza
|14
|7
|4
|3
|19
|13
|+6
|25
|5
|Atlético Nacional
|14
|6
|6
|2
|23
|9
|+14
|24
|6
|Tolima
|15
|7
|2
|6
|18
|14
|+4
|23
|7
|Llaneros
|15
|6
|4
|5
|14
|14
|0
|22
|8
|Santa Fe
|14
|5
|5
|4
|16
|14
|+2
|20
|9
|Deportivo Cali
|14
|5
|5
|4
|19
|19
|0
|20
|10
|Alianza
|15
|5
|5
|5
|19
|20
|-1
|20
|11
|Once Caldas
|15
|5
|4
|6
|18
|21
|-3
|19
|12
|Águilas Doradas
|15
|4
|6
|5
|20
|22
|-2
|18
|13
|América
|15
|4
|5
|6
|14
|15
|-1
|17
|14
|Millonarios
|14
|5
|2
|7
|16
|20
|-4
|17
|15
|Envigado
|15
|3
|7
|5
|13
|15
|-2
|16
|16
|Deportivo Pereira
|14
|3
|6
|5
|12
|15
|-3
|15
|17
|Unión Magdalena
|15
|3
|4
|8
|17
|25
|-8
|13
|18
|Pasto
|15
|2
|6
|7
|13
|27
|-14
|12
|19
|Boyacá Chicó
|14
|2
|6
|6
|12
|23
|-11
|12
|20
|La Equidad
|15
|2
|5
|8
|22
|33
|-11
|11