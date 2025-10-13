Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Once Caldas 1-5 Medellín

Las emociones de la Liga BetPlay II-2025 continuaron este lunes 13 de octubre con un partidazo entre Once Caldas e Independiente Medellín, por la fecha 15. El 'poderoso' sorprendió con una goleada 5-1 y sigue firme en la parte alta de la tabla. La jornada culminará con el duelo Fortaleza vs. Boyacá Chicó.

Once Caldas comenzó con pie derecho con gol de Jefry Zapata a los 22 minutos, tras un gran robo de balón en el medio campo y buena asistencia de Déinner Quiñones. Sin embargo, a partir de ese momento el DIM reaccionó y se dio la paliza. Antes de irse al descanso, Brayan León se fue de doblete (30' y 45+1') y comenzó la remontada.

Para la segunda parte, Medellín aceleró y liquidó el marcador a su favor. Francisco Fydriszewski (56'), Léider Berrío (67') y Diego Moreno (88') también celebraron.

Con este resultado, Once Caldas quedó en la casilla 11° con 19 puntos mientras que Medellín se ubicó tercero con 27 unidades.



Independiente Medellín, cada vez más cerca de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, tras golear a Once Caldas Colprensa

Fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025

Deportes Tolima 1-2 Envigado

América 3-2 La Equidad

Independiente Santa Fe 1-3 Llaneros

Alianza FC 0-1 Junior

Atlético Bucaramanga 1-0 Unión Magdalena

Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pasto

Once Caldas 1-5 Independiente Medellín

Lunes 13 de octubre

Fortaleza vs. Boyacá Chicó - 7:30 p.m.

Martes 14 de octubre

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

Miércoles 15 de octubre

Deportivo Pereira vs. Millonarios.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025