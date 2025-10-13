Desde Argentina advirtieron a la Selección Colombia por el partido del Mundial Sub-20

La Selección Colombia está haciendo historia en el Mundial Sub-20. En fase de grupos, venció a Arabia Saudita y empató con Noruega y Nigeria, resultados que le permitieron avanzar como primera de su zona. Ya en octavos de final, se impuso sobre Sudáfrica y, en cuartos, dio la sorpresa al derrotar a España, por 3-2, en un partidazo.

Así las cosas, la 'tricolor' está instalada en semifinales, donde enfrentará Argentina, el próximo miércoles 15 de octubre, a las 6:00 p.m. (Hora de Colombia), en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Justamente, desde la 'albiceleste' hablaron y dejaron claro cuál es el sueño, advirtiendo al conjunto 'cafetero' para ese duelo clave.

"Siento mucha alegría. Tenemos un lindo equipo, un grupo unido y donde todos queremos lo mismo. Como lo he dicho desde el primer día, queremos quedar en la historia y en las paredes del predio, que eso es un prestigio para nosotros y el sueño que tenemos. Eso emociona y ojalá que se cumpla", dijo Julio Soler, de Argentina.

De igual manera, en dicha entrevista con 'DSports', el futbolista argentino se refirió a uno de sus compañeros, pero, en especial, al hecho de haber derrotado a México en cuartos de final. Recordemos que los dirigidos por Diego Placente eliminaron a Nigeria, en octavos, y le ganaron a Cuba, Australia e Italia, en la fase de grupos.



Neyser Villarreal, goleador de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 2025 AFP

"Sí, la verdad que Gianluca Prestianni es un jugador que tiene muchísima calidad. Lo hace notar en los partidos y en cada jugada. Hay que agradecer a todo el grupo porque se esforzó, sacamos adelante un partido difícil y hay que pasar esa página y seguir adelante", sentenció el lateral izquierdo de la Selección Argentina, Julio Soler.

La otra semifinal del Mundial Sub-20 será protagonizada por Francia y Marruecos, también el miércoles 15 de octubre, pero a las 3:00 de la tarde (Hora de Colombia). En el caso de los franceses, eliminaron a Noruega, en los cuartos de final, mientras que los marroquíes dieron la sorpresa, dejando en el camino a Estados Unidos.