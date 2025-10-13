Síguenos en::
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Neyser Villarreal dio de qué hablar hasta en Brasil, con Neymar de por medio

Neyser Villarreal dio de qué hablar hasta en Brasil, con Neymar de por medio

Gracias a sus goles en el Mundial Sub-20, donde marcó dos contra Sudáfrica y tres frente a España, el delantero Neyser Villarreal es tema en diversos países.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2025
Neyser Villarreal, goleador de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 2025
