Neyser Villarreal dio de qué hablar hasta en Brasil, con Neymar de por medio

Neyser Villarreal está demostrando que lo hecho en el Sudamericano Sub-20 no fue ninguna casualidad. Y es que en dicho torneo, fue el máximo goleador con ocho tantos. Ahora, en el Mundial de dicha categoría, suma cinco anotaciones, gracias a los dos que le hizo a Sudáfrica, en octavos de final, y a los tres contra España, en 'cuartos'.

Así las cosas, ha sido clave para que la 'tricolor' llegue hasta semifinales, donde se verá las caras con Argentina. Sin embargo, por acumulación de tarjetas, el delantero no podrá estar en dicho compromiso decisivo, que está programado para el miércoles 15 de octubre, a las 6:00 p.m., en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Incluso en territorio argentino, medios como 'La Nación' afirman que es un alivio que Neyser Villareal no vaya a estar en cancha. Eso sí, no es el único país en donde hablan del joven atacante, de 20 años, que es la sensación. Desde Brasil también dedicaron unas palabras por varios razones: su nuevo equipo, su ídolo Neymar y sus goles.

Neyser Villarreal y otros jugadores de la Selección Colombia Sub-20 celebran un gol en el Mundial AFP

"Con un precontrato con el Cruzeiro para la próxima temporada, Neyser Villareal volvió a demostrar su potencial en el Mundial Sub-20, que se juega en Chile. El delantero, que juega con el nombre de 'Ney' en su camiseta, en honor a Neymar, marcó los tres goles de la Selección Colombia en la victoria por 3-2 sobre España, incluyendo dos remontadas, asegurando el pase de su equipo a las semifinales del torneo", escribió 'Globo Esporte'.



Pero no fue lo único que dijeron en dicho portal brasileño. "El nuevo fichaje del Cruzeiro, de 19 años, marcó en los dos tiempos. En la primera mitad, abrió el marcador al minuto 38. España remontó el partido en la segunda parte con Belaid y Virgili. Sin embargo, el jugador colombiano volvió a brillar, liderando la remontada con goles en los minutos 19 y 44", sentenciaron, destacando su alto nivel en el duelo contra 'la Roja'.