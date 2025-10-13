¿Nairo Quintana se retira del ciclismo?; voz oficial del Movistar dio importante noticia

La temporada de 2025 en el ciclismo está llegando a su fin y por eso los equipos ya están pensando en lo que será el próximo año para rendir de la mejor manera y conseguir grandes resultados. Tal es el caso de Movistar Team, que ha fichado a cinco corredores para afrontar nuevos retos, pero que todavía no tiene claro que ocurrirá con el colombiano en Nairo Quintana.

La escuadra telefónica no tuvo su mejor año, y por eso decidió darle frescura a su nómina y fichar piezas nuevas: Raúl García Pierna, Roger Adrià, Juanpe López, Pavel Noval y Cian Uijtdebroeks son los corredores que vestirán el uniforme que lleva la M en el pecho.

El líder y cabeza de grupo seguirá siendo Enric Mas, quien tuvo que cortar su temporada por una lesión en las costillas y que lo obligó a dejar de correr desde la etapa 18 del Tour de Francia. Él nacido en la localidad de Artá tiene contrato con los telefónicos hasta el 2029.

Ahora mismo, las dudas surgen por Nairo Quintana, quien ya tiene 35 años y cuyo contrato finaliza en diciembre de 2025. Si bien no hay mucha claridad sobre el tema, en las últimas horas, 'Diario As' habló con Eusebio Unzué, director Deportivo del Movistar, quién no tuvo problema en referirse al colombiano.



“Es un corredor que nos ha aportado mucho. Si él se siente para continuar otro año, pienso que puede merecer la pena. Si el rendimiento sigue cayendo en este ciclismo cada vez más difícil… por la historia no vas a dar pedales. A final de temporada haremos un pequeño análisis", dijo el estratega del equipo español.

De esta manera, todo queda en manos de Nairo y su deseo de continuar o no, ya que las palabras de Unzué dan cuenta de que el equipo sí quiere contar con él al menos por un año más.

Nairo Quintana, uno de los colombianos que estuvo en la clásica italiana Tre Valli Varesine. Foto: Movistar Team.

Resultados de Nairo Quintana en el 2025

Trofeo Calva (España): 42°

Trofeo Ses Salines (España): 128°

Trofeo Palma (España): 101°

Vuelta a Murcia (España): 6°

Clásica de Almería (España): 103°

Vuelta a Andalucía (España): retiro en la etapa 4

Tirreno Adriático (Italia): 32°

Vuelta a Cataluña (España): 19°

Giro de Italia (Italia): 25°

Vuelta a Suiza (Suiza): 50°

Clásica de San Sebastián (España): se retiró

Vuelta a Burgos (España): retiro en la etapa 4

Giro de la Toscana (Italia): 21°

Memorial Marco Pantani (Italia): se retiró

Trofeo Matteotti (Italia): 23°

Giro de Emilia (Italia): 20°

Tre Piamonte (Italia): 59°

Giro de Lombardía (Italia): 31°