Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Medellín no tuvo compasión de Once Caldas y hubo lluvia de goles: 1-5, en Palogrande

Medellín no tuvo compasión de Once Caldas y hubo lluvia de goles: 1-5, en Palogrande

A pesar de que el 'blanco blanco' empezó ganando en casa, Independiente Medellín lo dio vuelta, siguió de largo y se acercó a la clasificación a cuadrangulares.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2025
Independiente Medellín, cada vez más cerca de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, tras golear a Once Caldas
