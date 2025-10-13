Medellín no tuvo compasión de Once Caldas y hubo lluvia de goles: 1-5, en Palogrande

Once Caldas tenía una inmejorable oportunidad para entrar al exclusivo grupo de los ocho de la Liga BetPlay II-2025. Sin embargo, las cosas no le salieron como esperaba y hasta terminó sufriendo una dolorosa goleada, en condición de local, a manos de Independiente Medellín. Fue 1-5, en el estadio Palogrande, por la fecha 15.

Una victoria le permitía al equipo de Manizales dar un importante salto en la tabla de posiciones. Por eso, salió con toda, imponiendo condiciones y abriendo el marcador a su favor. Al minuto 22', Jefry Zapata infló las redes para el 1-0 parcial, desatando la alegría de los miles de hinchas que fueron a acompañar a su equipo del alma.

Sin embargo, el desarrollo del encuentro dio un giro. Pensando en la Copa BetPlay, donde ya está en los cuartos de final, el director técnico, Hernán Darío Herrera, dejó a algunos de los habituales titulares en el banco, como el caso de Dayro Moreno. Recordemos que la serie es contra Atlético Nacional y va 1-0 abajo, a falta de la vuelta.

Así las cosas, el 'poderoso' entró en sintonía, aprovechó esa decisión del entrenador y, al minuto 30, se montó en el partido. Brayan León consiguió el empate, aguando la fiesta de Once Caldas. Lejos de conformarse con ello, el club antioqueño fue por más y lo consiguió. Y es que ni siquiera el torrencial aguacero que cayó, logró frenarlo.



Francisco Fydriszewski, una de las figuras de Medellín en la victoria sobre Once Caldas, por la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

Publicidad

Acorde al agua que cayó en el Palogrande, hubo lluvia de goles pero de la visita. El que es caballero repite y otra vez se reportó Brayan León para el 1-2. Quienes ampliaron la diferencia fueron Francisco Fydriszewski, cuando se jugaba el minuto 56, Leider Berrío, al 67', y, por último, Diego Moreno puso la cereza del pastel para el 1-5.

De esa manera, Independiente Medellín llegó a 27 puntos, ubicándose tercero en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, con una diferencia de gol de +10. Atlético Bucaramanga marcha líder, con 30 unidades, y el Junior de Barranquilla es segundo, sumando 28 puntos. Ahora, el 'poderoso' tiene un partido menos que ellos.

Publicidad

Por otro lado, Once Caldas quedó estacando en 19 unidades, en la plaza número 11 y -3 en su diferencia. Santa Fe es octavo, con 20 puntos, tras caer frente a Llaneros en el estadio Nemesio Camacho El Campín, mientras que Cali es noveno, con 20 unidades, y Alianza aparece de décimo, con los mismos 20 puntos en este campeonato.