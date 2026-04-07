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Gol Caracol  / Así fue el gol Arnaldo Castillo en O'Higgins vs Millonarios, en Sudamericana; ¿error de Llinás?

Así fue el gol Arnaldo Castillo en O'Higgins vs Millonarios, en Sudamericana; ¿error de Llinás?

El delantero del equipo chileno, Arnaldo Castillo, apareció dentro del área y sorprendió a la defensa de Millonarios, con un cabezazo que dejó sin chances al arquero Diego Novoa.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Arnaldo Castillo O'Higgins vs Millonarios
Arnaldo Castillo O'Higgins vs Millonarios - Foto:
AFP

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