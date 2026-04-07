Así fue el gol Arnaldo Castillo en O'Higgins vs Millonarios, en Sudamericana; ¿error de Llinás?

O'Higgins se adelantó en el partido contra Millonarios gracias a un gol de Arnaldo Castillo, con un poco de complicidad del defensor de los azules, Andrés Llinás, a quien le ganaron la posición dentro del área.

Al minuto 12 se dio un centro desde la derecha de Francisco Agustín González, que llegó al segundo palo del arco defendido por Diego Novoa, donde el paraguayo forcejeó con el bogotano, y de cabeza mandó el balón al fondo de la red.

Mientras O'Higgins celebraba, en Millonarios pidieron revisión por supuesta falta contra Andrés Llinás, aunque al final no la dieron y los chilenos celebraron frente a los colombianos.



Así fue el gol de Arnaldo Castillo en O'Higgins vs Millonarios, por Copa Sudamericana: