Millonarios se quedó con uno menos; Jorge Arias vio la roja contra O'Higgins, por Copa Sudamericana

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Este martes 7 de abril, Millonarios visitó a O'Higgins en territorio chileno, por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo C, por la Copa Sudamericana.
No obstante, lo que sería una noche 'lúcida' para el azul; terminó siendo casi que de 'pesadilla'. Y es que, sumada a la anotación recibida en el primer tiempo, para el complemento los bogotanos sufrieron fuerte baja.
Se trata de la expulsión de Jorge Arias a los 67 minutos, quien, luego de cometer una falta lejos del área 'embajadora'; vio el segundo cartón amarillo, que le significó la expulsión inmediata al encuentro. Y, a pesar de las varias solicitudes para hacer la revisión de la jugada en el VAR, el juez central no perdonó y lo envío a las duchas.
¡MILLONARIOS SE QUEDA CON 10! 🔵— Gol Caracol (@GolCaracol) April 8, 2026
Jorge Arias vio la tarjeta roja, luego de recibir doble amarilla frente a O'Hinggins, en la Copa Sudamericana.#FutboleroGol pic.twitter.com/V62wRFc6QR
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Lo que más generó molestia por la situación, fue el corto lapso en el tiempo en el que le mostraron las dos amarillas al defensor de Millonarios, pues, a los 55 minutos vio la primera; iniciando el complemento del compromiso.
Sin embargo, a los 68 nuevamente a Arias lo volvieron a 'pintar' por la falta mencionada, que culminó en la expulsión. Esto, afectó demasiado alos capitalinos, que con uno menos sufrieron y recibieron el segundo gol sobre el final del compromiso, perdiendo en su primera salida por Copa Sudamericana.