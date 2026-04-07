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Gol Caracol  / Millonarios se quedó con uno menos; Jorge Arias vio la roja contra O'Higgins, por Copa Sudamericana

Millonarios se quedó con uno menos; Jorge Arias vio la roja contra O'Higgins, por Copa Sudamericana

El cuadro 'embajador' sufrió baja sensible, este martes, en duelo contra los chilenos. Todo, luego de que Arias recibiera el segundo cartón amarillo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Jorge Arias, jugador de Millonarios
Jorge Arias, jugador de Millonarios
@jorgearias17/Instagram

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