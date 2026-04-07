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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17, tras Selección Colombia 1-0 Chile

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17, tras Selección Colombia 1-0 Chile

Este martes la Selección Colombia derrotó por la mínima al combinado austral y sigue invicto en la fase de grupos del Sudamericano Sub-17 que se disputa por estos días en Paraguay.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Selección Colombia Sudamericano Sub-17
Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 - Foto:
FCF

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