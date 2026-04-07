Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17, tras Selección Colombia 1-0 Chile

El Sudamericano Sub-17 siguió con sus emociones este martes, con el triunfo 1-0 de la Selección Colombia contra Chile, en la fecha 3 del certamen internacional de Conmebol, pero también con el 2-1 de Ecuador frente a Uruguay.

José Escorcia fue el autor del único tanto de la 'tricolor' para los tres puntos del cuadro dirigido por Fredy Hurtado, que sigue invicto ya que en el pasado encuentro igualaron sin goles con los ecuatorianos.

Así las cosas, la Selección Colombia Sub-17 está actualmente en el segundo puesto de la tabla de posiciones del grupo A del Sudamericano de la categoría, con cuatro puntos, a tres unidades del líder que es Ecuador (7), pero que ya tiene tres partidos jugados.

El próximo partido de la 'tricolor' será frente a Uruguay, el jueves 9 de abril, a las 3:00 p.m., encuentro que se podrá ver en Caracol HD2 con el sello de Gol Caracol, por Ditu y www.golcaracol.com.



Tabla de posiciones Sudamericano Sub-17, tras Colombia 1-0 Chile:

Grupo A

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Ecuador Sub-17 3 2 1 0 4 2 +2 7 2 Colombia Sub-17 2 1 1 0 1 0 +1 4 3 Uruguay Sub-17 3 0 2 1 3 4 -1 2 4 Paraguay Sub-17 2 0 1 1 2 3 -1 1 5 Chile Sub-17 2 0 1 1 1 2 -1 1

Grupo B