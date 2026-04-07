"Manuel Neuer es de los mejores arqueros del mundo, lleva haciéndolo bien muchos años"

El entrenador del Bayern Múnich, el belga Vincent Kompany, destacó que la eliminatoria ante el Real Madrid no está cerrada y el buen partido de su portero, el veterarno Manuel Neuer, al que destacó como uno de los mejores del mundo a pesar de la "debilidad" que siente respecto a su compatriota Thibaut Courtois.

"Estamos contentos con el resultado. Es una victoria y cualquier victoria en el Bernabeu es importante. Es algo desde donde podemos construir, y jugamos la vuelta en casa. Lo importante es que hemos sido muy peligrosos y la idea es ganar el siguiente partido también. Nuestro equipo tiene derecho a soñar con la victoria por cómo estamos jugando", dijo Kompany sobre si su equipo había perdonado demasiadas ocasiones.

Casi todas las preguntas giraron en torno al gran partido de Neuer, al que destacó como uno de los mejores. "Vamos a meternos en problemas con Courtois, que me gusta mucho también. Neuer es uno de los elegidos. Lo lleva haciendo muchos años. No muchos porteros son capaces de hacerlo. No sé cómo era hace unos años, pero es uno de los mejores del mundo", dijo.

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"Si Neuer ha sido el mejor jugador no es un problema. Se necesita un rendimiento por encima de lo normal en este tipo de partidos. Pero hoy hemos tenido oportunidades de marcar más goles y espero que la semana que viene destaquen los delanteros", añadió Kompany, que no quiso aclarar el futuro del veterano meta.



"El futuro de Neuer es una cuestión del club y también personal y no voy a decir nada de esto. Lo importante es lo que hemos visto en el estadio hoy. Tenía la sensación de que estaba en muy buena forma y necesitábamos su experiencia y calidad. Trabaja mucho a nivel físico y no me sorprende. Vamos a necesitar su rendimiento la semana que viene. Seguro", dijo.

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"Hemos sido muy respetuosos con el Real Madrid y también es lo que somos nosotros y sabemos lo que significa también jugar en el Allianz, es un reto importante jugar con un equipo como el Real Madrid y vamos a intentar volver a ganar", añadió el técnico belga, que no da por cerrada la eliminatoria.

"Estoy contento con el resultado. Pondré el contador a cero la semana que viene. Vamos a intentar ganar en casa. El equipo lo merece. Ha trabajado mucho a lo largo de la temporada. Estoy contento con el resultado pero no está cerrada la eliminatoria y tendremos que esforzarnos la semana que viene", agregó.

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Kompany insistió en que "esto aún no ha terminado" y no van "a caer en la euforia". "No hay nada que celebrar aún, a pesar de cumplir cien partidos", apuntó el técnico, que no quiso acordarse del pasado año cuando en cuartos fue eliminado por el Inter.

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"Intento no ir demasiado lejos. El año pasado con el Inter tuvimos nueve bajas. La idea es tener ahora a casi todos bien. Si tengo a nueve no disponibles, es un partido diferente. Los dos equipos estaban en buena forma; no me preocupa lo del año pasado", añadió.