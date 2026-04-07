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Gol Caracol  / "Manuel Neuer es de los mejores arqueros del mundo, lleva haciéndolo bien muchos años"

"Manuel Neuer es de los mejores arqueros del mundo, lleva haciéndolo bien muchos años"

Tras su lúcida actuación frente al Real Madrid; al golero de Bayern Múnich lo destacaron de gran manera, destacándolo como "uno de los mejores a nivel mundial".

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Manuel Neuer en duelo contra Real Madrid, por Champions League.
Manuel Neuer en duelo contra Real Madrid, por Champions League.
Foto: AFP.

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