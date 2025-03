Luis Díaz, un dolor de cabeza para Luis Enrique: así lo analizó el entrenador del PSG

El entrenador del PSG , Luis Enrique, reconoció que Liverpool, su rival en octavos de final de la Champions League , ha sido el mejor equipo de Europa en lo que va de temporada, pero señaló que eso les motiva aún más para demostrar su nivel.

"Liverpool es uno de los mejores equipos de Europa en los últimos años (...) Era difícil para Slot mejorar el trabajo de Klopp, pero en menos de una temporada ha creado un equipo casi perfecto", dijo el entrenador español en la rueda de prensa previa al partido de ida.

"Eso nos motiva, es una oportunidad de demostrar que también tenemos un alto nivel. Nosotros miramos las estadísticas y creo que las nuestras están a la altura de las de cualquier otro equipo", añadió.

"Nos toca afrontar al equipo que mejor fase de clasificación hizo, pero es un estímulo, una motivación y a partir de ahí lo futbolístico es lo que me motiva, ver nuestro nivel con balón, ver nuestro nivel de intensidad sin balón y compararlo con el mejor equipo hasta ahora en esta competición. Eso es excitante y motivante", agregó.

Luis Enrique consideró que el duelo de este miércoles en el Parque de los Príncipes es "sobre el papel, uno de los mejores que se puede ver, con dos equipos que dominan mucho" y aseguró que ambos tienen "dos formas diferentes de ser dominantes".

Luis Díaz, delantero colombiano del Liverpool, en un partido de la Premier League Getty Images

"Vamos a afrontar e intentar encontrar los puntos débiles del rival, que en este caso tiene muy pocos. Son uno de los equipos que mejor contragolpe tiene de Europa, es evidente que tener el balón es nuestra primera condición, pero también estar bien resguardados atrás", dijo.

"No necesitan tanto tener el balón como nosotros para crear peligro. Tienen tres aviones arriba (Mohamed Salah, Luis Díaz y Cody Gakpo) que no son fáciles de detener", analizó Luis Enrique, convencido de las opciones de su equipo pese a su juventud, que no consideró algo negativo sino "un estímulo".

Tampoco se achantó el entrenador español por la fortaleza física del centro del campo inglés, que se vio capaz de contrarrestar con el ritmo elevado que pone su equipo a los partidos a partir de la presión y la posesión del balón, donde dijo que son "uno de los mejores equipos de Europa".

Luis Enrique consideró "muy positiva" la confianza que reina en el equipo y las expectativas que ha generado tras encadenar cuatro meses sin conocer la derrota, pero consideró que sus jugadores afrontan la eliminatoria con la calma necesaria.

Para el entrenador, la eliminatoria se resolverá en Anfield la semana próxima, pero consideró que la afición y el ambiente del Parque de los Príncipes puede ser determinante para darles una ventaja en el duelo de ida.