Luis Díaz vuelve a hacer historia en la Bundesliga; noticia le da la vuelta al mundo

De titular, de suplente, anotando, asistiendo o, incluso, sin aportar en el marcador; Luis Díaz es el hombre sensación en el fútbol alemán. Y ahora, tras el triunfo por 3-0 contra Bayer Leverkusen, el guajiro logró histórico hecho en la Bundesliga, que ya es tema noticioso de los portales más importantes de dicho país.

Y es que, teniendo en cuenta que el guajiro inició desde el banquillo de suplentes y al complemento ingresó para sumar un poco más de treinta minutos; de podría llegar a pensar que, con una actuación aceptable en el terreno de juego, su presencia con los ‘bávaros’ no tuvo mucha trascendencia y relevancia.

Además, que cuando entró al campo Luis Díaz, el partido ya estaba 3-0 a favor de su equipo. Entonces, ¿cómo terminó haciendo historia ‘Luchito’ en el fútbol alemán?

Pues, planeado o no por Vincent Kompany, al final el belga hizo una jugada maestra con la que hizo ‘brillar’ a Luis Díaz sin si quiera tener que tocar la pelota.



¿Por qué?

Al minuto 59 del encuentro, Kompany hizo una triple modificación, buscando dosificar al equipo dentro de la cancha y dándole algunos minutos a tres de sus principales estrellas; se trata de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

Debido a la seguidilla de partidos y alta carga física, el entrenador del cuadro ‘bávaro’ decidió no poner desde el ‘vamos’ a sus frecuentes titulares.

Sin embargo, justo cuando ellos tres iban a entrar al campo, sucedió algo histórico que no pasaron por alto en Alemania, y es que, sumados los tres futbolistas en la línea de ingreso, daban como resultado una cifra estratosférica, que los convirtió en el cambio más caro en la historia de la Bundesliga.

“Al Minuto 59: Díaz (valor de mercado de 70 millones de euros según Transfermarkt), Kane (75 millones de euros) y Olise (130 millones de euros), con un valor de mercado combinado de 275 millones de euros, entran al campo simultáneamente. Un cambio de lujo, con el marcador 3-0. ¡Este es el cambio más caro en la historia de la Bundesliga!”, citó el medio ‘Bild’, destacando este hecho histórico, con el que ‘Luchito’ vuelve a ser protagonista en el fútbol alemán.

Luis Díaz, en un partido con el Bayern Múnich Fotos: X/@FCBayernES

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz, con el Bayern Múnich?

La siguiente prueba del guajiro será este martes 4 de noviembre, frente al PSG, por la cuarta jornada de la Champions League.

Evidentemente, se espera que el colombiano sea inicialista y protagonista para este compromiso, que se perfila a ser uno de los más atractivos de la tercera jornada.