La Selección Colombia intentará destronar a Alemania en Mundial Sub-17, que inicia este lunes

La Selección Colombia intentará destronar a Alemania en Mundial Sub-17, que inicia este lunes

Este lunes inicia el Mundial Sub-17 que se llevará a cabo en Qatar y en el que Alemania es el vigente campeón. La 'tricolor', subcampeona del sudamericano, intentará hacer un buen torneo.

Por: EFE
Actualizado: 2 de nov, 2025
Selección Colombia Sub-17
Selección Colombia Sub-17 en el Sudamericano - Foto:
Conmebol

