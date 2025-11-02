Luis Díaz se quedaría sin su socio en Bayern Múnich; Barcelona se lo robaría

Luis Díaz vive un gran presente en Alemania con la camiseta del Bayern Múnich, club al que llegó esta temporada procedente del Liverpool, tras un traspaso que rondó los 70 millones de euros. El colombiano no tardó en ganarse un lugar en el equipo dirigido por Vincent Kompany, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del líder de la Bundesliga.

En lo que va de la campaña, el exjugador del Junior de Barranquilla suma ocho goles y cinco asistencias en 15 partidos disputados, cifras que reflejan su impacto inmediato en el conjunto bávaro. Su entendimiento en ataque con Michael Olise y Harry Kane ha sido determinante para el rendimiento del Bayern, que mantiene puntaje perfecto en el campeonato alemán.

¿Luis Díaz sin su socio en ataque?

En las últimas horas tomó fuerza el rumor de que el Barcelona estaría interesado en fichar a Harry Kane, una de las piezas más importantes del ataque del Bayern Múnich. El conjunto culé, que en el pasado intentó hacerse con los servicios de Luis Díaz, ahora habría puesto sus ojos en el goleador inglés, según informó el diario 'Sport'.

El medio catalán asegura que Kane no descarta la posibilidad de jugar en el Barça en el futuro, especialmente considerando que Robert Lewandowski termina contrato en junio de 2026.

“Su precio cerrado de 65 millones de euros le convierte en un goleador fichable, y el inglés está ya valorando opciones de futuro sin descartar su continuidad en el Bayern. Kane valora la opción del Barça, aunque no decidirá nada hasta prácticamente acabar la temporada”, publicó Sport.

Sin embargo, la operación no sería sencilla. Además del interés del conjunto azulgrana, los clubes de Arabia Saudita también estarían dispuestos a ofrecer cifras millonarias para tentar al exdelantero del Tottenham.

Por ahora, Harry Kane sigue concentrado en su exitosa etapa en Alemania, donde sus números impresionan: 25 goles y cuatro asistencias en 20 partidos por todas las competiciones. Si se concreta su salida, Luis Díaz podría perder a su socio ideal en el ataque bávaro, una dupla que ha dado mucho de qué hablar en el fútbol europeo.