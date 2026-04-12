Luis Díaz y la estadística que lo aleja de estrellas como Lamine Yamal y Vinícius Jr

Luis Díaz sigue firmando una gran temporada goleadora con el Bayern Múnich, algo que lo ha puesto en el radar y en la competencia en Europa con los principales extremos del mundo, especialmente con figuras de la talla de Vinícius Jr. (Real Madrid) y Lamine Yamal (Barcelona).

Por eso, salió a relucir una estadística que pone al colombiano por encima de estas dos estrellas, especialmente por las anotaciones que llevan en la temporada, y con 'Lucho' no necesitando de penaltis para sumar a sus espectaculares números.



Luis Díaz, por encima de Vinícius y Lamine Yamal

En Europa destacan que el nacido en Barrancas, La Guajira, es el "máximo goleador entre los extremos, y sin patear penaltis", esto en una estadística entre las cinco principales ligas en el Viejo Continente.

Los números de Luis Díaz con el Bayern Múnich, aún con la temporada en marcha, es de 23 goles, y ninguno de ellos ha sido desde el punto blanco, ya que el encargado de cobrarlos en el elenco alemán es el delantero inglés Harry Kane.

El que le sigue en esta estadística es el joven atacante español, del Barcelona, Lamine Yamal, quien registra hasta el momento 22 anotaciones, pero cuatro de ellas de penalti. Luego está Raphinha, también del cuadro catalán, que lleva 19 tantos, también 4 desde los once pasos. Por su parte, Vinícius acumula 17 celebraciones, también con la misma cantidad de penas máximas ejecutadas. En este ránking no ingresó Kylian Mbappé, quien ahora juega la mayoría de partidos como un delantero centro.



🔥🇨🇴 Luis Díaz: el máximo goleador entre los extremos .... y sin patear penaltis



🇩🇪 🥅 El delantero del Bayern Múnich ha marcado más goles que cualquiera de los extremos de las 5 grandes ligas europeas y lo más impresionante es que no necesito ningún penalti para ello.



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La repartición de los goles de Luis Díaz en la temporada es la siguiente: 15 en Bundesliga, cinco en Champions League, dos en Copa de Alemania, y uno en Supercopa de Alemania.

A Luis Díaz, antes de ponerse modo Mundial 2026 con la Selección Colombia aún le quedan siete partidos por disputar con el Bayern Múnich, y hasta pueden ser más en caso de que clasifique a semifinales de la Champions League y a la final de la Copa de Alemania. Cinco encuentros serán por la Bundesliga, y los otros dos en las competiciones anteriormente nombradas.

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Por el momento, el colombiano buscará volver a marcarle al Real Madrid, como lo hizo en la ida de los cuartos de final en el estadio Santiago Bernabéu. Dicho encuentro entre dos poderosos clubes de Europa será este miércoles 15 de abril, a las 2:00 p.m. (hora colombiana).