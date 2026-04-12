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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y la estadística que lo aleja de estrellas como Lamine Yamal y Vinícius Jr

Luis Díaz y la estadística que lo aleja de estrellas como Lamine Yamal y Vinícius Jr

Los números del colombiano Luis Díaz lo ponen en lo más alto de Europa, a pesar de jugar en una posición en la que hay otras estrellas mundiales. Supera a figuras de Barcelona y Real Madrid.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich - Foto:
Bayern Múnich Oficial

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