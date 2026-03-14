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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y la expulsión en partido con el Bayern Múnich; polémica jugada y vio la tarjeta roja

Luis Díaz y la expulsión en partido con el Bayern Múnich; polémica jugada y vio la tarjeta roja

El guajiro Luis Díaz fue noticia porque marcó un golazo, pero también por una expulsión insolita por simular una falta, que lo hizo ver la segunda tarjeta amarilla. Dejó con 9 jugadores al Bayern.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz lamenta expulsión con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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