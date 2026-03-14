Luis Díaz y la expulsión en partido con el Bayern Múnich; polémica jugada y vio la tarjeta roja

Bayern Múnich terminó jugando con nueve futbolistas el partido contra el Bayer Leverkusen, en el partido de la fecha 26 de la Bundesliga, luego de las expulsiones de Nicolás Jackson y Luis Díaz.

El senegalés vio la tarjeta roja al minuto 42, mientras que el colombiano al 84', por una segunda tarjeta amarilla que lo condenó a él y al cuadro bávaro.

Luis Díaz fue amonestado inicialmente al minuto 74, por una dura patada, y al 84' simuló una falta dentro del área, y el árbitro central no lo perdonó, lo amonestó nuevamente y a las duchas.

En redes sociales hubo opiniones divididas frente a esta jugada de la expulsión del guajiro, porque sí hubo contacto, pero por la forma en la que cayó en el terreno de juego.



Así fue la expulsión de Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich:

¡PILETAZO Y ROJA PARA LUCHO! LUIS DÍAZ VIO LA SEGUNDA AMARILLA Y SE FUE EXPULSADO POR SIMULAR ESTA FALTA ANTE LEVERKUSEN. ¡INSÓLITO, BAYERN MUNICH SE QUEDÓ CON 9 JUGADORES!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/94FTrGzp3m — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026