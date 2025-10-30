Luis Díaz y la indicación de millonaria estrella del Liverpool; “que había mucha intensidad”

El nombre de Luis Díaz sigue siendo vinculado al Liverpool a pesar de que su presente ahora es el Bayern Múnich, en especial por el gran momento individual y colectivo que vive el colombiano, diferente al cuadro inglés, que no ha podido acomodarse con sus nuevos súper fichajes, como en el caso de Florian Wirtz que hasta heredó el número 7 que usaba el guajiro, pero que a pesar de costar 116 millones de libras esterlinas no ha logrado responder y tener una rápida adaptación.

Y mientras se hacen comparaciones por la distinta actualidad de ambos en sus respectivos equipos, el nacido en Barrancas, La Guajira, contó que tuvo una charla con el alemán antes de arribar al club bávaro, procedente del elenco de Merseyside.



El consejo de Florian Wirtz a Luis Díaz por fichaje del Bayern Múnich

El ahora jugador del Liverpool y una de las millonarias compras del equipo británico tuvo una charla con el colombiano antes de que se fuera a la Bundesliga, contando que "me dijo que en la liga había mucha intensidad y que había grandes equipos", recalcándole también que en Alemania "los estadios siempre están llenos".

Además, la indicación de Wirtz para Luis Díaz y conociendo su talento y calidad es que "iba a disfrutar mucho y que me iba a ir muy bien. Por eso, le di las gracias", fueron las palabras de 'Lucho' en unas declaraciones publicadas en las redes sociales de la liga de Alemania.

Lo único cierto es que el nombre de ambos sigue siendo ligado por la diferencia de adaptación a Liverpool y Bayern Múnich, respectivamente, con el colombiano teniendo un impacto inmediato, marcando ocho goles y dando cinco asistencias en apenas 14 partidos. Además, ya ganando el título de la Supercopa de Alemania, gracias a un gol suyo en el 2-1 sobre el Stuttgart.

Del lado de Florian Wirtz tiene 13 encuentros disputados con el equipo de Merseyside, no ha anotado ningún gol y apenas tiene dos asistencias en la Champions League. Además, perdió la Community Shield a manos del Crystal Palace, por lo que aún no tiene trofeos con los reds.

De hecho, en las últimas horas el medio 'The Touchline' ha sido tendencia por dejar un análisis de la buena decisión que tomó Luis Díaz al irse del Liverpool y ahora estar viviendo un gran momento en el Bayern Múnich, cuando él solo pedía que le subieran el salario, algo que no quisieron hacer.

"Irse del Liverpool ha sido una de las mejores decisiones que Luis Díaz pudo haber tomado. No solo por el estado actual del Liverpool, sino también por su propio rendimiento. Ha recuperado el mejor estado de forma de su carrera. Con Harry Kane y Michael Olise a su lado se siente feliz y extremadamente seguro de sí mismo", fue el mensaje del citado medio.