“Al Liverpool le falta la chispa y los goles de Luis Díaz”; críticas al equipo de Arne Slot

El miércoles, Liverpool perdió 0-3 con Crystal Palace, quedando eliminado de la Carabao Cup, y la crisis parece no detenerse. Tanto en la afición como en la prensa, los focos apuntan al colombiano Luis Díaz, quien se marchó en el mercado de verano y ahora brilla en el Bayern Múnich de Alemania. Los principales analistas dejan en claro que los 'reds' no tienen un jugador con sus cualidades.

La nuevas críticas aparecieron el reconocido portal 'BBC'. En una sección en la que los fanáticos hacen interrogantes a los comentaristas se puso sobre la mesa si el bajo nivel correspondía a la ausencia del guajiro. "Muchos de los problemas del Liverpool se han atribuido a la defensa, pero ¿crees que se está subestimando la importancia de la pérdida de Luis Díaz y la falta de un sustituto directo para el extremo izquierdo?", fue la pregunta de un aficionado que se identificó como Oliver en el portal británico.

Luis Díaz en Liverpool AFP

El encargado de responder fue ​​Phil McNulty, el redactor jefe de fútbol, quien no tuvo pelos en la lengua y hasta mostró dolor. "El Liverpool está teniendo dificultades mientras los nuevos fichajes intentan adaptarse y el entrenador Arne Slot busca el equilibrio en su equipo, pero tienes razón. Les falta la urgencia, el juego directo y los goles de Díaz", señaló de entrada.

Sin embargo, el comunicador siguió de largo y generó polémica al dar su opinión sobre cual de las partes hizo más fuerza para que se marchara. "Tuvo una temporada magnífica cuando ganaron el título, pero en defensa del Liverpool, fue Díaz quien parecía decidido a marcharse al Bayern de Múnich en lugar de ser obligado a irse", concluyó.

Luis Díaz ha disputado 435 partidos como profesional, con 113 goles y 57 asistencias entre Barranquilla FC, Junior, Porto, Liverpool y Bayern Múnich, su actual club. En el conjunto alemán busca recuperar su mejor nivel tras una etapa destacada en el Liverpool, donde jugó 148 partidos, marcó 41 goles y dio 23 asistencias. Con los “reds” fue protagonista en la Premier League y la Champions, aunque su rendimiento decayó en el tramo final de su paso por Inglaterra. En el Porto brilló con 41 tantos en 125 encuentros, siendo figura del fútbol portugués antes de su salto a la élite. Con Junior (20 goles en 106 juegos) mostró su potencial ofensivo, mientras que en Barranquilla FC dio sus primeros pasos como profesional.