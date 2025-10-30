Aplauden a Luis Díaz por irse a Bayern Múnich y dejar en el olvido a Liverpool; "lo mejor"

El más reciente resultado de Bayern Múnich dejó como resultado una goleada 4-1 sobre Colonia, en la Copa de Alemania, y una nueva muestra del poderío ofensivo que tiene el equipo de Vincent Kompany, que marcha haciendo una campaña perfecta tanto en la Bundesliga, como en la Champions League. Esto gracias a un trabajo mancomunado y en equipo y también con un operativo ofensivo que gana elogios con Harry Kane, Michael Olise y el colombiano Luis Díaz, quien llegó como contratación de quilates y hasta la fecha cumple con creces.

En contraste con esto, desde Inglaterra se viene hablando de la crisis de resultados de Liverpool, el antiguo club del guajiro, que viene de capa caída y acumulando malos resultados bajo la orientación de Arne Slot, quien vio cómo su equipo cayó el miércoles pasado con Crystal Palace por un 0-3 en Anfield Road quedando eliminados de la Carabao Cup.

Con ese panorama, se han vertido diferentes opiniones que involucran a Díaz Marulanda y que terminan pegándole duro con críticas al club 'red', que le abrió la puerta de salida y ahora parece estar careciendo de talento y explosividad en la zona ofensiva.

El medio 'The Touchline' publicó en sus redes sociales un apunte respecto a ese caso y terminó aplaudiendo el cambio que experimentó la principal estrella de la Selección Colombia para este segundo semestre de 2025.

"Irse del Liverpool ha sido una de las mejores decisiones que Luis Díaz pudo haber tomado. No solo por el estado actual del Liverpool, sino también por su propio rendimiento. Con 9 goles y 7 asistencias en 16 partidos, ha recuperado el MEJOR estado de forma de su carrera. ¡Con Harry Kane y Michael Olise a su lado se siente feliz y extremadamente seguro de sí mismo!", se leyó en la cuenta de 'X'.

De esa manera, el nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, vive un dulce momento y ahora solamente se espera que mantenga ese nivel que lo tiene entre las figuras de Bayern, que tiene la misión de buscar los títulos en todas las competencias en las que participe.