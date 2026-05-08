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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y la marca personal por la que va en Bayern Múnich; lo mejor desde que se fue a Europa

Luis Díaz y la marca personal por la que va en Bayern Múnich; lo mejor desde que se fue a Europa

En su primera temporada con Bayern Múnich, Luis Díaz ha tenido números impresionantes y que podría superarlos en los siguientes compromisos con su equipo. ¡Acá los detalles!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 8 de may, 2026
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Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich.
Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich.
Foto: AFP

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