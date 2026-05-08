Luis Díaz y la marca personal por la que va en Bayern Múnich; lo mejor desde que se fue a Europa

Luis Díaz ha dejado imponentes registros en su primera temporada con Bayern Múnich, equipo al que llegó procedente del Liverpool. El guajiro se coronó de forma anticipada con los 'bávaros' en la Bundesliga, y ahora el reto es sumar la Copa de Alemania, tras haber sido eliminados por PSG en las semifinales de la Champions League.

El triplete no pudo ser para 'Lucho' y compañía, pero en los partidos que quedan con el 'grande de Baviera', le apuesta a mejorar sus números en lo individual para ayudar a su club hacia la consecución de más trofeos en la campaña 2025/2026.

Actualmente, Díaz Marulanda está en su mejor momento, en su 'prime' desde que emigró al 'viejo continente' hace algunos años atrás y fue fichado por el Porto desde el Junior de Barranquilla. El de Barrancas, La Guajira, igualó su mejor registro goleador desde que aterrizó en Europa, pero lo puede superar.

Luis Díaz en la previa de Bayern Múnich contra PSG en la Champions League. AFP

Así fue como en la cuenta en 'X' de '@mirondo9' detallaron los goles que ha marcado el 'crack' de la Selección Colombia en su periplo europeo. Recordemos que el extremo, de 29 años, tuvo su primera experiencia internacional en Porto, club que lo fichó para la temporada 2019/2020 y estuvo en los 'dragones' hasta la mitad de la campaña de la 2021/2022, siendo esta última la más anotadora con la escuadra lusitana con un total de 25 celebraciones.



De los azules y blancos de Oporto pasó al Liverpool en la segunda parte de la temporada 2021/2022 yendo de menos a más en cuanto a goles, pero su 'prime' en los 'reds' data de la campaña 2024/2025 en la que logró celebrar 26 veces; cifra que igualó ahora vestido con los colores del Bayern Múnich. La puede superar con varios partidos por delante.

🔝 Luis Díaz ha igualado, en las filas del #Bayern, su mejor registro goleador desde que aterrizó en Europa.

📈 Y (seguramente lo hará) podría mejorarlo. pic.twitter.com/KvdGIpkuXE — Esteban Gómez (@mirondo9) May 8, 2026

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¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El calendario del fútbol en Alemania indica que será este sábado 9 de mayo cuando visiten el Volkswagen-Arena para enfrentar al Wolfsburgo. El balón rodará en dicho escenario a las 11:30 de la mañana, en horario de Colombia.

En lo que va en toda la temporada, Luis Díaz ha jugado un total de 48 partidos y además de los 26 tantos, ha logrado asistir en 21 ocasiones; unos registros impresionantes con los 'bávaros' que podrían ser más en lo que resta de la campaña 2025/2026.