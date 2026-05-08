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Gol Caracol  / ¿Qué sanciones podría tener Medellín, por los hechos violentos que impidieron jugar contra Flamengo?

¿Qué sanciones podría tener Medellín, por los hechos violentos que impidieron jugar contra Flamengo?

Conozca las sanciones que podría tener Medellín por lo sucedido en el juego frente a Flamengo en Copa Libertadores, de acuerdo al reglamento del certamen de la Conmebol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de may, 2026
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Independiente Medellín podría ser sancionado tras los hechos de violencia en el partido contra Flamengo de Copa Libertadores.
Independiente Medellín podría ser sancionado tras los hechos de violencia en el partido contra Flamengo de Copa Libertadores.
Fotos: AFP

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