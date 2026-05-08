Independiente Medellín no pudo jugar el partido contra Flamengo en la Copa Libertadores la noche del jueves anterior, debido a los hechos de vandalismo protagonizados por unos hinchas en la tribuna norte del Atanasio Girardot; este compromiso de la cuarta jornada fue cancelado por la Conmebol por falta de garantías.

Ahora, el elenco rojo paisa está atento a las determinaciones que podría tomar el mayor ente del fútbol sudamericano; las sanciones que le vendrían al club. Todo esto de acuerdo al reglamento de la Conmebol en este tipo de situaciones.

Hay que partir del artículo 18 titulado "sanciones que se pueden imponer a las asociaciones miembros y clubes", precisando que se puede castigar de forma individual o a nivel de club, con conformidad al artículo 64 de los "estatus de la Conmebol".

Medellín vs. Flamengo fue cancelado por falta de garantías y seguridad. Foto: Getty Imágenes

¿Qué sanciones podría tener Medellín, por los hechos violentos que impidieron jugar contra Flamengo?

Como primera medida, una advertencia, pero también se habla de una reprensión, amonestación o apercibimiento.



Además, podría tener una multa económica, "que nunca será inferior a 100 dólares (USD 100) americanos ni superior a cuatrocientos mil dólares americanos (USD 400.000).

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Igualmente, se podría dar la "anulación del resultado de un partido, la repetición del partido, deducción de puntos o la determinación del resultado de un partido".

Otra medida para cuando se presentan este tipo de situaciones vandálicas es que tiene como "obligación de jugar un partido a puerta cerrada, cierre total o parcial del estadio, la prohibición de jugar un partido en un estadio determinado, o la obligación de jugar un partido en un tercer país".

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Pero eso no serían las únicas posibles sanciones para el Medellín, ya que la más dura que plantea el reglamento es la "descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones, la retirada de un título o premio, la retirada de licencia o la prohibición de venta y/o compra de boletos".

Estas serían las posibles sanciones que recibiría el @DIM_Oficial según el reglamento disciplinario de @CONMEBOL pic.twitter.com/aDqTFwBZoY — Juan Camilo Estrada (@Camilo_0) May 8, 2026

Lo que dicen desde Brasil

Por su parte, en los medios deportivos de la nación brasileña señalan que la "Conmebol otorgará al Flamengo los 3 puntos del partido (cancelado) contra el Independiente Medellín. La entidad sudamericana ya le ha señalado al 'rubro-negro' y a la CBF que la victoria será computada. La directiva del Flamengo trabajó por la cancelación del partido a causa de la falta de seguridad. La CBF entró en escena y también hizo coro junto a la Conmebol. Con esto, el Flamengo asegura la clasificación anticipada a los octavos de final de la Libertadores".

Conmebol dará ao Flamengo os 3 pontos do jogo (cancelado) contra o Independiente Medellín.



A entidade sul-americana já sinalizou ao Rubro-Negro e à CBF que a vitória será computada.



A diretoria do Fla trabalhou pelo cancelamento do jogo por causa da falta de segurança. A CBF… pic.twitter.com/qUv5pK9XPG — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 8, 2026