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Gol Caracol  / Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, con multa de 2 mil millones de pesos; todo por 'peleones'

Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, con multa de 2 mil millones de pesos; todo por 'peleones'

Hace pocos minutos, el Real Madrid informó sobre la decisión que se tomó con Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, quien se vieron envueltos en una trifulca, que generó escándalo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de may, 2026
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Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid.
Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid.
Foto: Getty Imágenes

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