Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, con multa de 2 mil millones de pesos; todo por 'peleones'

El Real Madrid ha anunciado esta tarde que ha impuesto una sanción económica al uruguayo Fede Valverde y al francés Aurélien Tchouaméni por el enfrentamiento que ambos tuvieron en el vestuario de la ciudad deportiva de Valdebebas.

Hay que recordar que este hecho significó una gran repercusión mediática cercana al cuadro 'merengue', que por estos días vive tiempos de crisis ante los malos resultados y por desencuentros entre las principales figuras del plantel.

Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid. Foto: Getty Imágenes

El club blanco indica que concluye de esta manera "los procedimientos internos correspondientes".

Tchouaméni y Valverde protagonizaron el jueves un altercado, que terminó con el breve paso del uruguayo por un centro hospitalario para ser atendido. Presentado por los medios como una pelea, Valverde afirmó en un mensaje en Instagram que sólo fue una discusión sin que llegaran a las manos.



Durante la disputa, "golpeé accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente", explicó Valverde. El uruguayo se encuentra de baja por "un traumatismo craneoencefálico" por el que deberá guardar reposo unas dos semanas por lo que se perderá el Clásico del domingo en el Camp Nou en el que el Barcelona puede proclamarse campeón de LaLiga.

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Este es el comunicado oficial de Real Madrid:

El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente.

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Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.

Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna.

Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros (más de 2 mil millones de pesos colombianos) a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes.