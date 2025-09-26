Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y la trascendental noticia de última hora con el Bayern Múnich; esto, por Bundesliga

Luis Díaz y la trascendental noticia de última hora con el Bayern Múnich; esto, por Bundesliga

El guajiro recibió importante orden desde la cabeza alta del cuadro 'bávaro', de cara a lo que será el encuentro de este viernes, frente al Werder Bremen.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich
Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich
Foto: X de @FCBayernES

Publicidad

Publicidad

Publicidad