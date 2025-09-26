Luis Díaz y la trascendental noticia de última hora con el Bayern Múnich; esto, por Bundesliga

Este viernes 27 de septiembre, Bayern Múnich enfrentará a Werder Bremen por el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Bundesliga.

Y evidentemente, se espera que Luis Díaz sea protagonista con el conjunto de Vincent Kompany, quien le dio la confianza al colombiano para ser titular e iniciar en el encuentro desde el terreno de juego.

Es importante recalcar que el conjunto de Múnich está invicto, por lo que, de la mano del guajiro, buscará mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

So spui ma heit. 🥨 pic.twitter.com/MbPPfYU3Jf — FC Bayern München (@FCBayern) September 26, 2025

El encuentro se jugará a la 1:20 p.m. (hora colombiana).