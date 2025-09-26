Así vibraba Medellín con Nacional vs. Millonarios en época de Andrés Escobar; aparece video

Atlético Nacional y Millonarios se medirán entre si el sábado 27 de septiembre a las 8:30 de la noche en el clásico de la fecha 14 de la Liga Betplay 2025-II.

El duelo tendrá como escenario el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, a donde los paisas llegan siendo quintos con 20 puntos, con técnico interino tras la salida del argentino Javier Gandolfi y precedidos del agónico triunfo 1-2 de visitante sobre Unión Magdalena.

Entre tanto, los capitalinos lo hacen ocupando la casilla 12 de la tabla, con 14 unidades y luego de haberle quitado el invicto a Fortaleza, elenco al que vencieron 3-2 en condición de local.

Se trata de un choque que acapara la atención del país y en el que seguramente habrá tribunas llenas, pero sin público azul como medida de seguridad.

Publicidad

Sin embargo, el contexto dista mucho de lo que se veía décadas atrás en el mismo compromiso y en el mismo escenario, cuando el fútbol colombiano se vivía de manera diferente.



Así era Nacional vs. Millonarios en 1991, sin barras y con Andrés Escobar

La referencia corresponde a un clásico disputado hace 34 años en Medellín, donde también se atiborraban las tribunas para ver a este par de rivales.

Las diferencias pasaban por la ausencia de barras bravas y la presencia de figuras de alto nivel, como el ya fallecido Andrés Escobar, defensa de Nacional y la Selección Colombia que hizo parte de la generación de los ‘puros criollos’, que en los años 90 logró imponer su sello.

Publicidad

Además, se veían porristas en la ya removida pista atlética que tenía el escenario y un ambiente de alegría, apoyo y presión muy distinto al actual, pues las graderías eran ocupadas por hinchas que no tenían nada que ver con las actuales barras bravas que se han tomado algunas tribunas.

#FútbolDelBueno

Año 1991.

Sonido ambiente (original).



Así se vivía una previa de un clásico del FPC Vs Millonarios en el Atanasio...#MemoriaVerdolaga pic.twitter.com/KHJ4uuVzOa — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) September 26, 2025

Las imágenes de aquel entonces circulan a modo de previa de lo que podría ocurrir en una edición más de este cotejo, uno de los más llamativos del fútbol colombiano.