Fútbol Colombiano  / Jorge Bava llegó como una estrella a Cerro Porteño de Paraguay; así lo recibieron y esto dijo

Jorge Bava llegó como una estrella a Cerro Porteño de Paraguay; así lo recibieron y esto dijo

El director técnico uruguayo dejó a Independiente Santa Fe de Colombia para unirse a la escuadra guaraní, a la que fue con su cuerpo de colaboradores.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 26 de sept, 2025
Jorge Bava llegó a Cerro Porteño de Paraguay tras salir de Santa Fe.jpg
Jorge Bava llegó a Cerro Porteño de Paraguay tras dejar a Santa Fe.
Pantallazo, ABC.

