Jorge Bava llegó como una estrella a Cerro Porteño de Paraguay; así lo recibieron y esto dijo

Jorge Bava arribó a Asunción, capital paraguaya, para ser presentado como nuevo entrenador de Cerro Porteño, elenco que lo sedujo con una oferta económica a la que no se pudo resistir.

De acuerdo con palabras entregadas a la prensa por Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, el ‘charrúa’ ganará casi 3 veces más de lo que recibía en el cuadro ‘cardenal’, motivo por el que no se frenó su partida del club bogotano.

Bava ganó con el cuadro albirrojo la estrella del primer semestre de 2025 en la Liga Betplay y dirigió al cuadro albirrojo por última vez el pasado miércoles 24 de septiembre en el triunfo 1-2 en condición de visitante sobre Independiente Medellín por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia.

Posteriormente, explicó su decisión, tomó maletas y viajó con sus asistentes a suelo paraguayo, donde lo estaba esperando un enjambre de periodistas.



Así fue la llegada de Jorge Bava a Paraguay

El estratega de 44 años de edad no ocultó su gesto de felicidad en su arribo a territorio guaraní, donde entregó escuetas declaraciones, pues tan solo se limitó a decir que estaba “muy contento” y aclaró que hablaría posteriormente en su presentación oficial.

Sin embargo, posó para las cámaras y hasta se tomó fotos con algunos aficionados. Luego, subió a un carro que lo estaba esperando para llevarlo a su nuevo lugar de vivienda y de trabajo.

Bava, que dejó a Santa Fe noveno en la presente liga colombiana, asumirá la conducción técnica de Cerro Porteño, escuadra que marcha en el segundo lugar del torneo local, a 3 puntos de Guaraní, que es líder.

Su debut está programado para el viernes 3 de octubre en duelo de local contra Recoleta FC, mientras que el sábado 26 de septiembre estará desde afuera viendo a su nuevo equipo frente a Sportivo Luqueño.

Independiente Santa Fe, entre tanto, quedó a cargo de los entrenadores interinos Francisco ‘Pacho’ López y Grígori Méndez, dupla que dirigirá el domingo 27 de septiembre frente a Equidad en el estadio El Campín de Bogotá por la jornada 14 de la Liga Betplay 2025-II.