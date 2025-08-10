Luis Díaz y lo que “cubrieron” en Bayern Múnich con su fichaje; habló el presidente del club

Bayern Múnich ha dejado gratas sensaciones en la pretemporada de cara a lo que será una larga campaña en los campeonatos de Alemania, pero también con el objetivo en ganar la competitiva Champions League. Y para eso en el equipo bávaro contrataron a Luis Díaz como su fichaje estelar, para darle un salto de calidad a la plantilla.

De la misma manera el atacante colombiano ya ha dejado ver lo que tiene en cancha en los primeros amistosos, y hay mucha ilusión en lo que pueda aportar en la ofensiva junto a Harry Kane, Michael Olise y Serge Gnabry.

Por esa razón, el presidente del Bayern Múnich decidió hablar de la plantilla actual de cara a la temporada que está por comenzar, y dejó claro el motivo por el que decidieron ir por Luis Díaz.

Luis Díaz y el hueco que llenó en Bayern Múnich

Publicidad

“En principio, puedo decir que estamos muy satisfechos con nuestra plantilla. Hemos logrado todo lo que queríamos. Con Jonathan Tah y Tom Bischof, adquirimos a dos jugadores internacionales libres. Uno para la defensa y el otro para el futuro. Con Luis Díaz, hemos cubierto el hueco en la banda izquierda”; aseguró el presidente del Bayern, Herbert Hainer en atención a la prensa, este domingo.

Luis Díaz no sería el único superfichaje de su club. Foto: FC Bayern.

De la misma manera, el dirigente mencionó que está entero el equipo, pero que no descartan que se hagan más movimientos.

Publicidad

“Ahora estamos completos y podemos darnos el lujo de observar qué sucede en el mercado de fichajes durante las próximas tres semanas”, agregó.

De hecho, al presidente del Bayern Múnich le preguntaron por la posible salida del francés Kingsley Coman, quien es pretendido por el Al Nassr, de Arabia Saudita, por pedido de Cristiano Ronaldo, y que dejaría a Luis Díaz sin tanta competencia en su puesto.

Herbert Hainer on a possible Kingsley Coman departure: "I don't want to comment on names or speculation. In general, I can say that we're very happy with our squad. We've achieved what we wanted. With Jonathan Tah and Tom Bischof, we signed two German internationals on a free.… pic.twitter.com/43JspjtYiq — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 10, 2025

“Si alguno de nuestros jugadores aún quiere irse, nos sentaremos con él y hablaremos de la situación. Si llega el momento de fichar a un jugador, evaluaremos todos los pros y contras. Y luego reaccionaremos en consecuencia”, cerró Herbert Hainer sobre una posible venta de Coman.



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Este martes 12 de agosto el colombiano volverá a la acción en su tercer partido de pretemporada, que será frente al Zurich Grasshopper, a las 11:00 a.m. (hora colombiana), en el estadio Allianz Arnea. Luego de eso, 'Lucho' y sus compañeros pondrán la mirada en el título de la Supercopa de Alemania, en la que deberán vencer al Stuttgart el próximo sábado 16 de agosto, en lo que podría ser el primer trofeo que gane el guajiro en territorio bávaro.