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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Jugué con Luis Díaz, pero me dediqué a la fiesta; ahora, trabajo en un almacén de cadena"
Exclusivo

"Jugué con Luis Díaz, pero me dediqué a la fiesta; ahora, trabajo en un almacén de cadena"

En entrevista exclusiva con Gol Caracol, un excompañero de Luis Díaz en el Barranquilla contó su historia, los errores y aprendizajes, y su relación con el guajiro.

Por: Sebastián Gómez
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Wilfrido Canoles, exjugador, junto a Luis Díaz en el Barranquilla FC
Wilfrido Canoles, exjugador, junto a Luis Díaz en el Barranquilla FC
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