"Jugué con Luis Díaz, pero me dediqué a la fiesta; ahora, trabajo en un almacén de cadena"

Detrás de cada persona, hay una historia y una razón por la cual son como son. Por eso, no hay que juzgar y esto sí que lo sabe Wilfrido Canoles, quien tenía el sueño de ser futbolista y no estuvo lejos de conseguirlo. De hecho, junto con Luis Díaz, con quien compartió en el Barranquilla Fútbol Club, era una de las figuras. Sin embargo, las cosas no resultaron.

En entrevista con Gol Caracol, el nacido en Cartagena contó su historia, revelando los errores que cometió, pero también los aprendizajes que quedaron de esa época en la que jugó con el guajiro y el sueño de llegar a la profesional estaba latente. Dejó claro que no se arrepiente de nada, pero a la vez es consciente de que se dejó llevar por las malas influencias.

Usted jugó con Luis Díaz, pero, ¿Quién es?

"Mi nombres es Wilfrido Canoles, nací en la ciudad de Cartagena, tengo 29 años. Actualmente, trabajó en un almacén de cadena, soy emprendedor. Jugué fútbol desde muy chico y, ahora, en el día a día, tratando de salir adelante y luchando por obtener mejores cosas".

¿Sigue jugando fútbol?

"Claro, eso es algo que nunca se olvida ni deja. Ahora, sí lo he dejado un poco de lado por el trabajo, ya que soy emprendedor, entonces no me de mucho el tiempo para jugar o realizar las jornadas deportivas, no a nivel profesional ni de sueños como antes, pero sí, de vez en cuando, juego con amigos del trabajo. Eso es algo que nunca se olvida".



¿En qué posición jugaba?

"Cuando empecé en el fútbol, lo hacía de centrodelantero, como un goleador. Sin embargo, cuando llegué al Barranquilla, uno se encuentra con jugadores de más experiencia, y debido a eso, me cambiaron de posición: extremo o lateral derecho. Ese fue mi puesto donde me mantuve en ese club durante dos años".

Luis Díaz junto a Wilfrido Canoles en sus inicios en el Barranquilla Fútblo Club Cortesía

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¿Con qué futbolistas compartió?

"Jugué con Jesús Cano, que está en Tigres de Bogotá. Ahora, la mayoría no llegó a ser futbolista profesional, a pesar de que lo intentaron como yo hice. Además, compartí con jugadores y personas maravillosas como el caso de Gabriel Fuentes, que ahora anda en Brasil, Enrique Serje, Luis Díaz, Royscer Colpa, en fin. Vivimos muchas cosas y es lindo ver que llegaron a ser profesionales, ya que te llena de orgullo".

¿Qué aprendizaje le quedó de esa época?

"El aprovechar las oportunidades. Eso me centra en lo que hoy en día soy. En la actualidad, me doy cuenta de lo que hice, estando en un nivel profesional, que es difícil, pero uno de joven se deja llevar por las malas influencias, el ambiente de la ciudad no ayuda y no te enfocas en lo que tienes. Eso me marcó desde entonces hasta ahora".

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¿Por qué desistió de ser futbolista?

"En 2016, cuando quedé campeón de la Liga del Atlántico, esperaba que me hicieran un contrato, ya que nos daban estadía, alimentación y transporte, lo básico, pero para mantenerse en la ciudad, dependía de mi mamá. Mi pensamiento era firmar un contrato para darle la tranquilidad a mi madre y no fue así. En ese momento, hablé con el presidente, Francisco Sánchez, y le comenté la situación, diciéndole que necesitaba una ayuda, al menos un mínimo, pero no se dio. Me dijeron que tenía que esperar un año más. Además, vi que a compañeros con los que estuve, les hicieron contrato, y eso me golpeó. Ahí, me desmotivé, dejé de entrenar, me dediqué a la fiesta y me desenfoqué al no recibir la respuesta que esperaba. Me devolví para Cartagena, estando incluso en preselección, que fue un gran error. Se me fue el tiempo en un abrir y cerrar de ojos, y todo se acabó. Nunca más me presenté en un club y jamás volví a entrenar para ser profesional".

Luis Díaz y Wilfrido Canoles, en el Barranquilla Fútbol Club, cuando iniciaba su carrera como futbolista Cortesía

¿Se arrepiente de algo?

"Si hay algo que aprendí, es que no tenemos nada asegurado. Haber seguido no me garantizaba ser profesional. Que quizá hubiera tenido más chances, seguro, pero las cosas pasan por algo. Dios no le da a uno ciertas cosas por una razón. Sinceramente, en ese entonces, no estaba del todo capacitado para ir a un equipo profesional. Mi vida anterior no iba de la mano con el deporte ni nada, ya que estaba en el desorden".

¿Qué tan difícil es llegar a ser profesional?

"Muy complicado. Por eso, no critico a ningún jugador que sea profesional porque sé lo difícil que es estar ahí. A veces, en el equipo principal hay quienes no tienen el mismo talento que tú, pero se entrenan mejor y rinden, y eso marca la diferencia. No es nada fácil ser profesional como futbolista".



Vea la entrevista completa con Wilfrido Canoles, excompañero de Luis Díaz