Luis Díaz y un día inolvidable en Liverpool; pese a su partida al Bayern sigue presente

A varios meses desde su despedida; en Anfield no se olvidan de Luis Díaz, quien es tema de recordación en territorio inglés. Y es que, como uno de los últimos y más destacados referentes del equipo en los más recientes años, del colombiano se sigue hablando en Liverpool.

Reflejo de esto, es una publicación de ‘LFC history’, que es una de las cuentas partidarias del equipo ‘red’. Haciendo una efeméride con el oriundo de Barrancas, en redes sociales recordaron el día que llegó por primera vez a Inglaterra y se puso la camiseta del conjunto de Merseyside.

“El Liverpool FC fichó a Luis Díaz, procedente del FC Porto, un día como hoy en 2022, por 50 millones de libras. El extremo colombiano marcó 41 goles en 148 partidos, ganando la Premier League, la FA Cup y dos Copas de la Liga con los ‘reds’. ¿Echamos de menos a Luis Díaz estos días?”, citó la cuenta anteriormente mencionada, en ‘X’, haciendo recordación de la llegada del colombiano a Anfield.

Liverpool FC signed Luis Diaz from FC Porto on this day in 2022, paying £50m. The Colombian winger went on to score 41 goals in 148 games, winning the Premier League, FA Cup and two League Cups with the Reds.



Do we miss Luis Diaz these days, Reds? pic.twitter.com/f8A9sgm2yP — LFChistory.net (@LFChistory) January 30, 2026

Desde aquel momento, el guajiro se fue ganando el cariño de los hinchas, poco a poco, con lúcidas actuaciones en cancha, que se fueron traduciendo en goles, asistencias y más. Incluso, ‘Luchito’ estuvo muy cerca de coronarse campeón en la Champions League, la primera temporada que llegó al equipo.



No obstante, frente a un jerárquico Real Madrid, el cuadro ‘red’ terminó cayendo por 1-0 en París, quedando muy cerca de levantar el prestigioso trofeo; único que le faltó por ganar en su paso por Liverpool.

“Hace cuatro años, el Liverpool fichó a Luis Díaz procedente del Porto por una cantidad inicial de 37,5 millones de libras. El colombiano anotó 41 veces en 148 partidos para los Rojos, ganando el título de la Premier League la temporada pasada antes de transferirse al Bayern Múnich. ¿Qué te pareció la etapa de Lucho en Anfield?”, citó otra cuenta partidaria de los ‘reds’, recordando el paso del colombiano por el equipo, en el que, un 30 de enero, pero de 2022; fichaba por el Liverpool.

Four years ago today, Liverpool signed Luis Diaz from Porto for an initial £37.5m



The Colombian scored 41 times in 148 games for the Reds, winning the Premier League title last season before transferring to Bayern Munich



What did you make of Lucho's time at Anfield? 🇨🇴 #LFC pic.twitter.com/nR8di2sVFp — Empire of the Kop (@empireofthekop) January 30, 2026

Evidentemente, estas publicaciones generaron varias reacciones por parte de la hinchada de los ‘reds’, que en este momento todavía lo extrañan; o eso fue lo que hicieron sentir en las redes sociales.

“¡Gran error NO reemplazar ese tipo (Luis Díaz) de jugador y confiar en Gakpo!”, “no creo que la gente lo apreciara mientras estuvo aquí” y “no reemplazar a Díaz nos está matando esta temporada”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas de Liverpool, quienes todavía hablan del guajiro en tierras inglesas.