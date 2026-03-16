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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Boyacá Chicó anunció "demanda" contra Diego Novoa, de Millonarios; Jacobo Pimentel, a medicina legal

Boyacá Chicó anunció "demanda" contra Diego Novoa, de Millonarios; Jacobo Pimentel, a medicina legal

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', habló Nicolás Pimentel, presidente de Boyacá Chicó, sobre el incidente en el que terminó agredido Jacobo Pimentel, luego del duelo con los albiazules.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Diego Novoa, guardameta de Millonarios, en un entrenamiento
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