Boyacá Chicó anunció "demanda" contra Diego Novoa, de Millonarios; Jacobo Pimentel, a medicina legal

Continúan las repercusiones de lo ocurrido el pasado sábado 14 de marzo, en el estadio La Independencia, de Tunja, donde Boyacá Chicó venció 2-1 a Millonarios. Allí, se habló más temas extradeportivos que de lo que se vio en el terreno de juego. Y es que hubo delicados señalamientos sobre una supuesta agresión de jugadores del conjunto 'embajador' hacia Jacobo Pimentel en el túnel, camino a los camerinos, tras finalizar el encuentro.

Eduardo Pimentel, en entrevista con Gol Caracol, informó que harán una denuncia penal contra los futbolistas del club 'embajador' y, por eso, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', llamaron a Nicolás Pimental, presidente del equipo 'ajedrezado' para aclarar aún más la situación, conocer detalles nuevos y saber las medidas que van a tomar.

¿Habrá denuncia penal?

"Ya tenemos el concepto de medicina legal de lo que sucedió, las heridas que recibió nuestro jugador. Fueron no solo violentas, sino que lo cogieron a mansalva. Él estaba bajando del palco, rumbo al camerino, y, de un momento a otro, de una manera brutal, lo cogieron entre cuatro jugadores y lo rompieron con un objeto contundente en la cabeza. Él estaba solo y no pudo defenderse. Tenemos identificado a Diego Novoa, que ya venía exaltado, tan así que durante el juego, le sacaron amarilla. Desde el segundo tiempo, estaba revolucionado y se desquitó con un jugador de nuestra institución. Fue una agresión impresionante por parte de cuatro futbolistas, de más de 30 años, contra uno de 22 años"

¿Lo golpearon con guayo?

"Para nadie es un secreto que en un camerino, hay de todo, pero lo que nos dijeron es que fue con uno de los tacos de aluminio que tienen los jugadores, pero cuando hablamos con él, nos manifestó que no vio nada, ya que ni siquiera medió palabra. Le pegaron un puño, después le dan con el objeto y, posteriormente, otros dos lo empujan. No hay claridad de los otros tres, solo de Diego Novoa".



¿No hay cámaras en esa zona?

"No, nada. Lo que sí teníamos en ese momento era el personal del PMU, quienes ingresan a la cancha para ver que todo esté en orden, y justamente uno de esos integrantes lo axulió".

Nicolás Pimentel, presidente de Boyacá Chicó Cortesía

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¿En qué va eso entonces?

"El proceso, en este momento, está encaminado hacia Diego Novoa e iremos hasta las últimas consecuencia, sea a nivel nacional o internacional, y las denuncias penales que ya se adelantaron. Acá no hubo pelea, como los de Millonarios quieren hacerlo ver, fue una agresión brutal y desmedida de cuatro personas contra un joven. Eso es lo que vamos a hacer, con denuncias pertinentes contra los periodistas y jefes de prensa de Millonarios por hacer ver hechos que no son realidad".

¿Qué ha dicho Dimayor?

"Todo tiene un debido proceso y, por tiempos, primero es la justicia ordinaria, entonces como el partido fue el sábado y no se podía ir el domingo, sino hasta el lunes, por lo que se dará inicio a los tribunales disciplinarios deportivos".

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¿Han hablado con alguien de Millonarios?

"Todo está roto desde el partido contra América de Cali, en Bogotá. Millonarios no quiso prestar El Campín y eso lo tomamos como si quisieran tomar ventaja, aprovechando su nombre y respaldo. Incluso, ellos nos señalaron de que escondíamos los balones, pero tengo videos y pruebas donde no fue así. El tema con ellos no ha sido ni un poquito fácil".

Jugadores de Millonarios agredieron a Jacobo Pimentel, de Boyacá Chicó Foto: archivo particular

Acá el comunicado de prensa de Boyacá Chicó

El DEPORTIVO BOYACÁ CHICÓ FÚTBOL CLUB S.A. informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que lo ocurrido al término del partido frente a Millonarios, en perjuicio de nuestro jugador Jacobo Pimentel, no puede presentarse como una gresca ni como un enfrentamiento entre partes, tal y como de manera malintencionada ha intentado hacerlo ver el departamento de comunicaciones de Millonarios.

Lo sucedido fue una agresión grave, cobarde e inaceptable contra nuestro jugador, quien se dirigía a su camerino y ni siquiera había participado en el encuentro

Jacobo Pimentel fue abordado y agredido brutalmente con un objeto contundente en la cabeza, en un ataque a mansalva originado en la frustración deportiva de los jugadores de Millonarios. Dentro de estos hechos se encuentra plenamente identificado Diego Alejandro Novoa Urrego, quien, desde el inicio del segundo tiempo y pese a encontrarse en condición de suplente, ya había evidenciado en repetidas oportunidades una actitud alterada y violenta durante el partido, al punto de ser sancionado por el árbitro en el minuto 72 cuando se encontraba en el banco de suplentes.

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Se trata de un hecho de la mayor gravedad, aún más reprochable si se tiene en cuenta que nuestro jugador jamás ha estado vinculado, ni en su vida personal ni en su vida profesional. a actos de violencia.

El DEPORTIVO BOYACÁ CHICÓ FÚTBOL CLUB S.A. rechaza y condena con la mayor firmeza esta agresión, y exige a la DIMAYOR, a la Federación Colombiana de Fútbol y a la Policía Nacional una actuación pronta, rigurosa y ejemplar

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Aquí no hubo confrontación recíproca ni igualdad de condiciones, hubo una agresión cobarde contra un jugador indefenso, originada en la frustración de quienes no pudieron imponerse en la cancha.



¿Qué dijeron en Millonarios tras las acusaciones de Chicó por agresión a Jacobo Pimentel?

"Al terminar el juego, en el boca túnel, empieza a haber una discusión entre algunos jugadores de Millonarios que van hacia el camerino y el hijo de Pimentel. El hijo de Pimentel, que no estaba convocado, empieza a provocar e insultar a nuestros jugadores. Ahí se genera una discusión. Pimentel se dirige a nuestro camerino e intentar entrar en él a agredir a uno de nuestros jugadores. Ahí la discusión se intensifica . En esos forcejeos entre logística y policía, Pimentel se resbala y se golpea fuertemente contra una pared. Todo esto sucedió en la zona del camerino visitante".